WTI Öl - Kurz vor dem nächsten Impuls?

Seit Mai letzten Jahres ist WTI der absolute Musterschüler und hält sich an alle hinterlegten Zielbereiche. Wir gehen nach Abarbeitung der laufenden Korrekturbewegung in Welle (iv) in Lila von einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung $80 aus. Das dort erwartete Hoch wird für den Markt und dessen weiteren Verlauf wegweisend sein. Die hinterlegte Alternative eines bereits bevorstehenden Hochs in Welle alt. (4) in Rot betiteln wir aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 38%. Sollte sich dieses Szenario durchsetzen, stehen dem Markt neuer Tiefs mit Kursen unter $35 bevor, wie auch auf dem übergeordneten Chart hinterlegt.

Primär sehen wir WTI hier allerdings erst mal nur eine Gegenbewegung zurück in Richtung $71.55 ausbauen, in deren Anschluss die übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter geht und den Markt auf Kurse im Bereich von $85 treibt. Spätestens hier, muss dann im kommenden Jahr von einem nachhaltigen Top ausgegangen werden, in dessen Anschluss dem Markt eine längerfristige Korrekturbewegung bevorsteht. So oder so muss in WTI nach dem Anlaufen des Bereiches der $80 in beiden Szenarien von einem Hoch ausgegangen werden. Abhängig davon wie schnell der Markt in der laufenden Korrekturbewegung in Welle (iv) in Lila ein Tief ausbaut und sich wieder in Richtung Norden verabschiedet, kann dieses Hoch im Bereich der $80 noch in diesem Jahr ausgebaut werden.





Der Musterschüler startet somit mit guten Voraussetzungen in die kommende Woche, stabilisiert sich über der 361.8% Extension bei $70.54 verlaufend und schafft es auch die begleitende Indikatorenlage wieder zu stabilisieren. Über $69.66 halten wir daran fest, dass der Markt schon bald wieder auf deutlich höhere Notierungen zusteuern wird. Wichtig wird dann nur sein, auf die bevorstehenden Gefahren eines Tops vorbereitet zu sein. Wie schnell dieses die Marktteilnehmer in die Tiefe Reisen kann, konnten die Indizes in der hinter uns liegenden Woche deutlich machen. Aktuell kann es nach der heutigen Indikatorenlage noch weiter nach unten gehen.

Wir haben unsere Stopps schon längst in den Gewinn gezogen und warten nun auf eine Entscheidung des Marktes und einen Impuls für das bullische Szenario.

Sollte dieser ausbleiben und wir weiter abverkaufen, blicken wir der Situation gelassen entgegen, da jegliches Risiko aus den Positionen herausgenommen wurde. Wir werden alsbald mit einem neuen Tradingbereich auf die sich dann etablierende Situation einstellen.

