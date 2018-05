WTI Öl - Kursrückgänge für Nachkäufe nutzen!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Nachdem wir im Gold und dem GLD (SPDR Gold Trust) die Einstiegsbereiche erreicht haben, sehe ich aktuell den WTI Ölmarkt als lukrative Chance um vom Markt zu profitieren!



Die Bullen in WTI geben nicht auf und halten den Markt konstant über der ersten bedeutenden Unterstützung bei $69.66 verlaufend. Wie bereits gestern geschildert ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Welle 3 in Türkis nach wie vor intakt.

Solange hier kein Hoch bestätigt wurde, bleibt der Weg in Richtung $73.18 geebnet, um die laufende Aufwärtsbewegung weiter auszubauen. Wir können die $74 noch gut erreichen, bevor die Korrekturwelle 4 auf den Plan trifft.

Übergeordnet gehen wir auch nach Abschluss der anstehenden Gegenbewegung in Welle 4 in Türkis von höheren Kursen im Bereich von $75 aus. Wir werden dem Markt somit nach wie vor nicht auf der Shortseite begegnen und Rücksetzer kontinuierlich für den Aufbau von Longpositionierungen nutzen. Wir sehen hier bei akkurater Umsetzung unserer Strategie, gut 10$ aus dem Markt zu holen.

Gegen welches Preisniveau wir den Markt Abstoppen und welche Fibonacci Kurslevel die Nachkäufe zur Aufstockung, oder zum generellen Aufbau von Positionen haben sollten, erfahren Sie in Deutschlands akkuratestem WTI Update mit 78% Trefferquote auf Zielbereiche.

