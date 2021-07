WTI-Öl: Korrektur trifft auf Support

Technische Analyse zu WTI Crudeoil – Betrachtung im D1-Chart



Der Ölpreis der US-Sorte WTI hatte am 6. Juli die langfristig bedeutsame Widerstandszone bei 76,88 USD erreicht, an der die Notierung im Oktober 2018 ein zyklisches Hoch ausgebildet hatte und in eine dramatische Baisse übergegangen war. Die an dieser Stelle gestartete Konsolidierung kam wenig überraschend und mündete zuletzt in eine deutlichere Abwärtskorrektur. Nachrichtlich belastete die Einigung der Allianz OPEC+ auf eine Anhebung der Ölproduktion um 400.000 Barrel pro Tag ab August.





Erstes Korrekturziel erreicht



Das von uns erwartete Korrekturziel bei 67/68 USD wurde mit dem Kursrutsch vom Montag bereits abgearbeitet. An dieser horizontalen Supportzone, in der derzeit zusätzlich die steigende 100-Tage-Linie unterstützend wirkt, versucht sich das schwarze Gold aktuell zu stabilisieren. Wir können uns eine Erholung in Richtung 70,79/72,20 USD vorstellen. Die Saisonalität liefert bis in den September hinein Rückenwind. Der korrektive Abwärtstrend würde indes erst oberhalb der Abwärtstrendlinie bei aktuell 74,25 USD in Frage gestellt.



Korrekturausdehnung nach Erholung einplanen!



Solange diese Trendlinie intakt bleibt, favorisieren wir weiter fallende Notierungen. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem nachhaltigen Rutsch unter die Marke von 65,00 USD. Das von uns erwartete mittelfristige Korrekturziel lautet in diesem Fall 57,00-58,00 USD mit wichtiger Zwischenetappe bei 61,58 USD.



+++ Unser Flaggschiff +++



G.I. Swing Trading Strategie – bis zu 81 % Trefferquote!



Unsere Strategien bereichern Ihr Portfolio. Egal, ob Sie ein Retailer oder professioneller Berufshändler sind.

Klare Tradingsignale ermöglichen einen präzisen und marktgerechten Ein- sowie Ausstieg.

Wir arbeiten höchst professionell und setzen auf maximale Gewinne bei minimalem Risiko. Dabei haben sich unsere Systeme bereits mehrfach als krisensicher bewährt.

Aktuell kennen wir keinen anderen Anbieter, der exakte Wendetermine berechnet und seinen Kunden so zur Verfügung stellt.



PS: Bei uns erwartet Sie absolute Transparenz. Besuchen Sie unsere Webseite und überprüfen Sie gerne unsere Vorhersagen und Analysen.



Hinweis: