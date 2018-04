WTI Öl - Konflikte wie Kokain in der Blutbahn!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Es wird dem Anleger aktuell wieder verkauft, alleine der Syrien Konflikt befeuere den Ölmarkt. Das ist jedoch nicht einmal die halbe Wahrheit!

Das bullische Szenario und nun erreichte Kursziel wurde von uns bereits seit 3 Wochen im Chart vermerkt.

Jetzt haben wir die Bewegung die wir wollten um ein klares Verlaufsmuster für den Markt auszurufen.



Mit dem gestrigen Ausbruch beenden die Bullen das leidige Hin und Her in WTI und zeigen die Richtung nach dem Ankratzen der Unterstützung bei $62.02 deutlich vor.

Wir sehen den Markt aktuell Welle iii in Gelb abschließen, um im Anschluss noch einmal bis in den Bereich von $64.65 - $63.64 vorzudringen und somit Welle iv in Gelb auszubauen. Übergeordnet sehen wir den Markt nach wie vor bis in den Bereich von $70 - $72 steigen, bevor es hier zu einem bedeutenden Zwischenhoch in Welle 3 in Grün kommt.

Nachhaltig unter $62.02 wollen wir den Markt auch weiterhin nicht sehen, um hier nicht eine Neutralisierung der Aufwärtsbewegung herbeizuführen.

Imminent müssen wir somit von einem Abschluss der Welle iii und folglich von einer Gegenbewegung ausgehen, die den Markt noch einmal in Richtung Süden treiben wird, bevor das übergeordnete Ziel angelaufen wird. Die kommende Bewegung wird Nachzüglern noch eine weitere Möglichkeit geben,

in den Markt einzusteigen bevor der Bullenzug komplett abgefahren ist. Wir werden dazu im Detail in unserem WTI Sonderbericht welcher am kommenden Sonntag erscheint eingehen.

