WTI Öl - Es knallt weiter durch die Decke!

Seit unserem letzten Long-Einstieg (GELBE BOX IM CHART) hat sich der Markt wie erwartet prächtig entwickelt.

Die Bullen in WTI nähern sich ihrem Ziel mit großen Schritten, um Welle (iii) in Lila im Bereich $74.33 abzuschließen. Hier sehen wir ein Zwischenhoch auf den Markt zukommen, in dessen Anschluss wir von einer Gegenbewegung in Richtung $71.99 - $70.69 ausgehen. Unter $69.66 wollen wir WTI nun bekanntlich nicht mehr sehen, um die imminente Aufwärtsbewegung weiterhin aufrecht zu erhalten.

Langfristig sehen wir den Markt die $80 Marke anlaufen, bevor es zu einem mittelfristigen Hoch kommt, wo sich allerdings auch unsere hinterlegte Alternative befindet. Diese werden wir bekanntlich genau im Auge behalten, um frühzeitig auf ein langfristiges Top hinzuweisen, sollte sich dieses entfalten. Wir werden dann in gewohnter Präzision für Abonnenten einen Short Einstieg hinterlegen.

Unsere Performance im WTI 2014 bis 2018!

9 Monate lag die Trefferquote bei 100%.

16 von 21 Zielbereiche konnten dabei exakt getroffen werden.

5 von 5 übergeordnete Trendwechsel, in den Jahren 2014 - 2017 konnten rechtzeitig erkannt werden.



Trefferquote: 81%