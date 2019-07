WTI Öl - Es geht weiter mit dem wilden Ritt!

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Seit dem letzten Weekend-Update legt WTI deutlich zu und treibt den Markt über die entscheidende Marke von $60.28. Folglich übernehmen die Bullen das Kommando und ebnen den Weg für deutlich höhere Notierungen. Der im letzten Weekend-Update geschilderte Longtrading-Bereich macht sich bezahlt und Stopps können, wie im Daily Market-Update von Donnerstag geschildert, auf $59.30 nachgezogen werden. So schrieben wir hierzu: „Wer hier den Longeinstieg vom Wochenende genutzt hat, kann seine Stopps in den Gewinn bis $59.30 nachziehen.“ Mit dem neuen Zwischenhoch, das der Markt letzte Woche ausgebaut hat, schaltet dieser gleichzeitig das Szenario in Richtung $68 frei. Allerdings wird sich dies nicht als Einbahnstraße gestalten und Rücksetzer werden auch diese Aufwärtsbewegung begleiten.

Mit einem Blick auf den zweiten Chart wird schnell deutlich, dass auch die begleitende Indikatorenlage mittlerweile deutlich überhitzt ist und anfängt nach Süden abzudrehen, was das Szenario eines anstehenden Hochs in Welle i in Gelb im Markt unterstreicht. Bereits in der kommenden Woche muss hier folglich von einer entsprechenden Gegenbewegung ausgegangen werden.

Aktuell halten wir unsere Long Position mit gut 7% Gewinn und werden an ganz bestimmten Kursniveaus Positionen weiter aufstocken! Diese werden wir per E-Mail rechtzeitig bekannt geben. Sodass Ihr Verlustrisiko auf ein absolutes Minimum beschränkt wird.

