WTI Öl - Da ist die Gegenbewegung!

Die erwartete Gegenbewegung in WTI findet endlich halt und der Markt schafft es erneut die $47.72 Marke anzulaufen und ein doppel Low im Chart auszubilden. Wir wollen den Markt jedoch bekanntlich nach wie vor über $50.10 sehen, um das Szenario in Welle alt. iii in Gelb vom Chart nehmen zu können. Die Bullen wagen zum Wochenschluss, somit noch einmal einen Anlauf um den Markt in Richtung $52 zu treiben. Sollten wir über die 50$ steigen hinterlegen wir einen weiteren Tradingbereich welcher dann für den finalen Short Trade hinterlegt wird. Ich habe vor Wochen im Bereich der 55$ in aller klarheit gesagt WTI wird der Short des Jahres 2017 und wurde mit ungläubigen Blicken bedacht, jetzt haben hoffentlich alle begriffen wie der Hase läuft im WTI. Wir werden noch weit dramatischere Abverkäufe in diesem Markt erleben. Das war erst der Anfang. Nutzen Sie unsere Analyse und deutschlands akkuratestes WTI Update und steigen Sie beim nächsten Trade mit ein!

22 Zielbereiche wurden benannt.17 Zielbereiche wurden exakt erreicht.Alle 5 markanten Richtungsänderungen in den Jahren 2014 - 2017 wurden in unseren Zielbereichen vollzogen.