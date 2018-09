WTI Öl - Bullen bleiben auf dem Fahrersitz!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":



Die Bullen in WTI lassen sich nicht von ihrem Weg abbringen und bahnen sich weiterhin ihren Weg in Richtung Norden. Solange der Markt sich bekanntlich über $69.66 halten kann, bleibt das hinterlegte Aufwärtsszenario in Richtung $74.33 unangefochten. Stopps sollten jedoch entsprechend nachgezogen werden, um bekanntlich das Risiko aus den Positionierungen zu nehmen. Wir sind damit seit unserem gelben Zielbereich deutlich im Plus und konnten darüber hinaus in 2018 5 von 6 Tradingbereichen exakt und mit Profit abarbeiten.

Das übergeordnete Ziel von $80 bleibt somit die Primärerwartung, jedoch wird es auf dem Weg dorthin immer wieder zu Rücksetzern kommen, die es unbedingt mit einzuplanen gilt. Dies gesagt, kann der Markt sich weiterhin an das hinterlegte Szenario halten und trotz der turbulenten Medienlage die Aufwärtsbewegung weiter vorantreiben.

