WTI Öl/Brent Öl - Noch einmal Luft holen!

BRENT ÖL

Brent lässt sich nicht unterkriegen und legt im gestrigen Handel noch einmal zu. Halten kann der Markt die höheren Notierungen jedoch bisher nicht. Wir wollen an dieser Stelle noch einmal unterstreichen, dass uns über $34.01 noch keine Bestätigung für ein bereits hinterlegtes Hoch vorliegt.

Noch muss somit mit eingeplant werden, dass der Markt einen Umweg ausbaut, bevor sich die Abwärtsbewegung in Richtung $24 - $26 weiter durchsetzt. Primärerwartung bleibt, dass der Rohstoff noch einmal tiefere Notierungen anläuft, bevor der Markt die übergeordnete Aufwärtsbewegung in Richtung $60 und höher ausbaut. Um die imminente Abwärtsbewegung weiter aufrecht zu erhalten, sollte sich der Markt im weiteren Verlauf unter $36.78 halten.

Zusammengefasst gehen wir in Brent noch einmal von einer Abwärtsbewegung in Richtung $26 - $24 aus, bevor der Markt nachhaltig höhere Notierungen anläuft.

West Texas Intermediate (WTI)

Auch WTI legt noch einmal zu und läuft das bisherige Hoch an. Wir gehen jedoch auch hier von einem anstehenden Zwischenhoch aus und sehen den Markt im Anschluss zumindest noch einmal den Bereich von $25 anlaufen. Übergeordnet bleibt jedoch auch WTI im Anschluss auf deutlich höhere Notierungen im Bereich von $50 ausgerichtet. Um ein Hoch in WTI zu bestätigen, bedarf es im weiteren Verlauf eines Unterschreitens von $30.56. Solange diese Unterstützung nicht unterschritten wird, hat der Markt noch einmal Platz bis in den Bereich von $35 - $36, um das anstehende Hoch abzuarbeiten.

Zusammengefasst gehen wir in WTI zwar übergeordnet von höheren Notierungen aus, sehen den Markt jedoch zuvor noch einmal zumindest eine Gegenbewegung in Richtung $25 ausbauen. Langfristig bleibt der Markt auf deutlich höhere Notierungen in Richtung $50 ausgerichtet.

Die Fahrtrichtung für beide Ölsorten bleibt mittelfristig eine Korrektur mit anschließend weiter stark steigenden Preisen.

Wir behalten uns vor kurzfristig im Brent als auch WTI Öl Short Positionen zu hinterlegen und werden definitiv nach Abschluss der Gegenbewegung auf der Longseite aktiv werden.

