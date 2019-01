WTI Öl - Befreiungsschlag aus der Kesselschlacht!

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":



Die Bullen treiben den Markt über den Widerstand bei $49.41 verlaufend und bestätigen somit das Tief im Markt. Seit dem Tief im Zielbereich legt WTI bisher $8 zu und befindet sich im heutigen Handel am 23.6% Retracement bei $50.51 verlaufend.

Vor nunmehr über 5 Wochen hatten wir den Long Tradingbereich hinterlegt als der Markt noch bei 55$ im freien Fall war und 10$ von unserem Zielbereich entfernt. Wir erhielten Zuschriften mit Mails, die anzweifelten wie es überhaupt fundamental möglich sei, einen Monat im vorraus zu wissen in welchem Bereich der Markt seine Trendwende vollziehen wird.

Nun zweifeln darf erlaubt sein und ist auch grundsätzlich die richtige Grundhaltung. De Facto haben wir nun in den fallenden Markt hinein, die Trendwende im Öl, Wochen im Voraus richtig antizipiert und konnten bereits gestern jegliches Verlustrisiko aus einem Trade nehmen der bereits mit 4 Dollar im Plus steht. Damit haben wir von Anfang 2017 bis jetzt aus 8 Zielbereichen 7 exakt getroffen.

Zusammengefasst, konnte WTI nach Erreichen des Zielbereiches ein Tief ausbauen und befindet sich aktuell auf dem besten Weg, um sein erstes Ziel in Welle iii in Gelb anzulaufen. Wie bereits mehrfach geschrieben, sollten Stopps zumindest auf den Einstieg nachgezogen werden, um sämtliches Risiko aus den Positionierungen zu nehmen.



Unsere Performance in WTI 2014 bis 2018!

22 Zielbereiche wurden benannt.

18 Zielbereiche wurden exakt erreicht.

Alle 5 markanten Richtungsänderungen in den Jahren 2014 - 2017 wurden in unseren Zielbereichen vollzogen.



Trefferquote: 78%