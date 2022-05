WTI-Öl: Aufschwung intakt

Ein Blick auf den Öl-Future der US-Amerikaner Western Texas Intermediate zeigt eine fortwährende Aufwärtsphase, nachdem der Energieträger Anfang 2021 über einen mittelfristigen Abwärtstrend ausgebrochen ist. Die letzten Wochen waren zwar von einer kurzzeitigen Konsolidierung geprägt, härtere Abstürze verhinderte allerdings der einsatzbereite EMA 50.

Zu Kriegsbeginn in der Ukraine schossen die Notierungen zeitweise von 95,00 auf 129,42 US-Dollar aufwärts und damit zeitweise über die Hochs aus 2013 von 112,21 US-Dollar. Anschließend geriet WTI in eine äußerst volatile Handelsspanne zwischen 95,34 und grob 116,61 US-Dollar. Ein Ausbruchsversuch über diese Hürde scheiterte in der abgelaufenen Handelswoche noch, allerdings lässt das Chartbild dennoch eine bullische Variante für den weiteren Verlauf durch die höheren Tiefs vermuten und könnte im Rahmen einer weiteren Kaufwelle noch in dieser Woche zum Erfolg führen.

Nachfrage saisonal steigend

Kurzfristige Long-Signale ergeben sich ganz klar erst bei einem Tagesschlusskurs oberhalb von 116,61 US-Dollar und könnte Zugewinne zunächst an 122,21 und darüber mit etwas Glück an die aktuellen Jahreshochs von 129,42 US-Dollar aufwärtsführen. Dadurch würde auch die Seitwärtsphase bestehend seit Mitte März ein Ende finden und könnte mittelfristig weitere Kurssteigerungen zur Folge haben. Vorsicht sollten Anleger allerdings unterhalb der Kursmarke von 100,00 US-Dollar walten lassen, dies wäre zwangsläufig mit Abschlägen auf 95,34 US-Dollar verbunden. Aber erst darunter müsste die etwas breitere Unterstützung um 85,39 US-Dollar erneut zum Einsatz kommen.

WTI-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 112,21 // 116,61 // 122,21 // 129,42 US-Dollar Unterstützungen: 108,16 // 104,08 // 100,33 // 98,23 US-Dollar

Fazit

Diese technische Besprechung zielt auf ein kurzes und knappes Investment bei einem nachhaltigen Ausbruch über 116,61 US-Dollar mit Zielen um 122,21 und den aktuellen Jahreshochs von 129,42 US-Dollar ab. Um eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen, könnte auf dieser kurzen Wegstrecke beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DW2L61 ausgestattet mit einem Hebel von 15,3 zum Einsatz kommen. Bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee würde der Einsatz dieses Scheins eine Renditechance von 160 Prozent ermöglichen. Ziele des Papieres lägen rechnerisch bei 12,53 und darüber 19,36 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 107,50 US-Dollar allerdings nicht überschreiten, daraus leitet sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 1,40 Euro ab.

Strategie für steigende Kurse WKN: DW2L61

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,23 - 7,24 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 103,063 US-Dollar

Basiswert: WTI-Future KO-Schwelle: 103,063 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 110,52 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 19,36 Euro Hebel: 15,3

Kurschance: + 160 Prozent Quelle: DZ Bank

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

