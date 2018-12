WTI Öl - Der Abverkauf ist noch nicht vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":



Die anhaltende Konsolidierung in Welle iv in Gelb nimmt in WTI nach wie vor seinen Lauf und hält sich hierbei unter dem Widerstand bei $54.84 verlaufend. Solange es hier nicht zu einem Überschreiten kommt, müssen wir im Anschluss an die laufende Seitwärtsbewegung von einer direkten Fortsetzung der Korrekturbewegung in Richtung $45.00 - $41.30 ausgehen.

Dort ist unser Zielbereich wie im Chart zu sehen hinterlegt.

Hier sehen wir den Markt bekanntlich Welle 1 in Rot abschießen, um eine Gegenbewegung von mehreren Wochen in Richtung $65 zu starten.

Damit hat unser Trade ein Potenzial von ca. 15-18 Dollar!

Zusammengefasst, sehen wir WTI noch nicht am Ziel seiner Korrekturbewegung. Müssen aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 32% davon ausgehen, dass es zu einem letzten Umweg über den Bereich von $58 kommt, bevor der Abverkauf weiter geht. In beiden Szenarien gehen wir von tieferen Kursen aus, in deren Anschluss es zu einer längerfristigen Aufwärtsbewegung kommt welche wir für einen Long Trade nutzen werden.

