WTI ÖL - Die nächste Wende kommt!

Vor knapp zwei Wochen, als der Anschlag auf die saudische Raffinerie Abkaik verübt wurde, haben wir gesagt der Markt wird entgegen der kompletten Marktmeinung nicht steigen, sondern den Beginn eines längeren Kursverfalls einleiten. Wir wurden teilweise verlacht, es wäre schlichtweg verrückt, in so einem Marktumfeld den Markt zu shorten.

Wir haben am gestrigen Freitag den 27.09.19 unsere dritte Short Position verkauft und bleiben weiter Short investiert, suchen jedoch nun nach einen Long Einstieg!

Die Bullen in WTI fangen langsam wieder an aufzuwachen und können den Markt bereits zum zweiten Mal aus dem Bereich von $55 nach oben treiben, weshalb wir einen weiteren Teilverkauf vorgenommen haben. Wir gehen in WTI bekanntlich von einer anstehenden Gegenbewegung aus, die den Markt noch einmal zurück in den Bereich von $59 - $60 treiben wird. Über $56.85 und letztlich $57.44 liegt uns ein deutliches Zeichen vor, dass der Markt sein Zwischentief ausgebaut hat und sich auf dem Weg in Richtung Norden befindet.

Wir bleiben für den Moment noch mit 25% auf der Shortseite investiert, da uns die Bestätigung eines Tiefs noch nicht vorliegt und mit einem Unterschreiten von $55 Notierungen bis $52.84 und letztlich $50.60 freigeschaltet werden.

Zusammengefasst, gehen wir im weiteren Verlauf davon aus, dass der Markt im aktuellen Bereich ein Zwischentief ausbauen wird. Halten uns jedoch noch mit einer letzten Position im Markt, da uns hierfür erst mit einem Überschreiten von $56.85 und letztlich $57.44 eine Bestätigung vorliegt.

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Short in WTI:

Gehandeltes Instrument: US Crude Oil Nov CFD

Risiko: gering

Einstieg: $62.50

Stopps: $62.50

Teilverkauf zu $56.31+9.90%Gewinn 27.09.2019

Teilverkauf zu $58.19 +6.90%Gewinn 19.09.2019

Teilverkauf zu $59.12 +5.41%Gewinn 18.09.2019