WTI ÖL - Zeit die Triebwerke zu zünden!

Am 4 Oktober 2018 baute WTI sein Hoch aus und startete eine dreimonatige Korrekturbewegung. Auch wenn der durchschnittliche Preis für einen Liter Superbenzin an deutschen Tankstellen 2018 um durchschnittlich 19,95 Cent gestiegen ist, fällt WTI auf Jahresbasis $15 unter seinen Eröffnungskurs von Anfang des Jahres. Gleichzeitig erreichen die Bären pünktlich zum Jahreswechsel den anvisierten Zielbereich zwischen $45.00 - $41.30 verlaufend, um das erwartete Zwischentief auszubauen. Das der Deutsche Bürger, also Sie und ich hier mal wieder vom feinsten Abgezockt werden, müsste nicht erwähnt werden und sollte es aus Sicht der Deutschen Presse besser auch nicht.

Wir gehen hier bekanntlich vorerst von einer Stabilisierung im Markt aus, in deren Anschluss deutlich höhere Notierungen im Bereich von $60 zu erwarten sind. Solange der Markt sich jedoch für den Moment noch unter $49.41 hält, liegt uns keine Bestätigung für ein hinterlegtes Tief im Markt vor. Wie bereits im Daily-Market-Update geschrieben, können Stopps auf das bisherige Tief bei $42.36 nachgezogen werden, um das Risiko zu reduzieren.

22 Zielbereiche wurden benannt.17 Zielbereiche wurden exakt erreicht.Alle 5 markanten Richtungsänderungen in den Jahren 2014 - 2017 wurden in unseren Zielbereichen vollzogen.