WTI ÖL - Und Tschüß, wir sind raus aus dem Trade!

Am gestrigen Tag haben wir unsere noch bestehende Short Position im WTI ÖL mit +14.29% Gewinn verkauft. Damit haben wir ein Quartett an sehr erfolgreichen Trades zu Ende gebracht und gezeigt das wir trotz einer Medienlage die seit Wochen von Preisexplosionen spricht den richtigen Riecher hatten.

Wir schrieben dazu in unserer Kurznachricht gestern: Wir werden uns hier nicht von Gier leiten lassen nehmen unsere Position in WTI mit +14.29% Gewinn bei $53.57 aus dem Markt. Wir sind somit vorerst nichtmehr in WTI investiert und suchen nach einem erneuten Einstieg, sobald sich das Bild wieder etwas deutlicher darstellt.



Wir freuen uns das eine Vielzahl an Abonnenten mit gehebelter Position noch deutlich höhere Gewinne einfahren konnten. Aktuell planen wir imminent den nächsten Trade welcher schon morgen eingegangen werden könnte sobald wir das richtige Signal erhalten.



