WTI ÖL - Stehen wir kurz vor dem nächsten Abverkauf?

Mit dem Anlaufen des Bereiches von $56 - $57 melden sich die Bären pünktlich zurück und setzen den Markt erneut unter Druck. Sollten sich die Bären im weiteren Verlauf behaupten und den Markt in einer 5 teiligen Bewegung unter $54.93 drücken, liegt uns eine erste deutliche Bestätigung für ein hinterlegtes Hoch vor. Folglich werden wir den Markt dann noch einmal von der Shortseite handeln.

Wir lagen die letzten Monate mit unseren Short Trades im Ölmarkt genau richtig und konnten die letzten Trades mit folgenden Ergebnissen schließen:

Noch warten wir ab auf eine Bestätigung unserer Indikatoren bevor die Bären wieder das Ruder übernehmen und wir die nächste Position im Markt hinterlegen. Wir können somit festhalten, dass WTI sich an das hinterlegte Primärszenario hält und trotz der hohen Volatilität nicht aus der Spur läuft. Um das Abwärtsszenario aufrecht zu erhalten, muss sich der Markt unter $56.90 halten.

Zusammengefasst, sieht die aktuelle Top Bildung in WTI gut aus, allerdings fehlt uns in der Struktur als auch mit einem Unterschreiten von $54.93 die Bestätigung, dass der Markt sein Hoch abgearbeitet hat.

