WTI ÖL - Shorts Verkauft - Long Positionen im Anmarsch!

Nachdem wir im gestrigen Handel unsere restlichen Shortpositionierungen aufgelöst haben (Short bei $46.25 Verkauf bei $23.80), dreht der Markt wie erwartet nach oben ab. Zugegeben, schreiten die Bullen deutlich schneller voran als erwartet, weshalb wir die nächste Gegenbewegung abwarten werden, um den Markt im Anschluss auf der Longseite zu begleiten.

Primärerwartung bleibt, dass WTI in Welle 4 in Grün noch einmal Notierungen im Bereich von $33.00 - $38.00 anlaufen wird, bevor der Markt nach Süden abdreht, um ein neues Zwischentief anzulaufen.

Solange sich WTI nun über $24.45 hält, gehen wir im weiteren Verlauf von höheren Notierungen aus und werden den Markt im nächsten Schritt auf der Longseite traden. Der nächste wichtige Widerstand befindet sich nun bei $30.67.

