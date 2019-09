WTI ÖL/ Saudi-Arabien - Und jetzt bricht der Kurs doch ein!

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Gestern eröffnete ich meinen Artikel "Dem Drohnenangriff folgt der baldige Absturz" zur aktuellen Situation am Ölmarkt mit folgendem Teaser:

"Während der Mainstream durch die Situation in Saudi-Arabien nun deutlich höhere Kurse erwartet gehen wir genau vom Gegenteil aus und bereiten uns auf die Etablierung von Short Positionen vor. Was genau die nächsten Wochen zu erwarten ist, lesen Sie hier!"

Heute morgen bereits haben wir an alle Anleger im Verteiler die exakten Koordinaten für den Short im WTI Öl verschickt welcher bereits jetzt knapp über 5% im reinen Kursgewinn steht, alles was Sie dafür tun mussten, war sich kostenlos anzumelden.

Durch die komplette Medienlandschaft haben Sie es gestern und die Tage davor vernehmen können, die Märchengeschichten der Analysten, die von nun explodierenden Ölpreisen sprachen, ohne zu wissen welcher Psychologie Märkte folgen.

Fundamentale Ereignisse und erscheinen Sie noch so beängstigend wie die zerstörte Raffinerie in Abkaik Saudi Arabien, haben KEINEN NACHHALTIGEN EFFEKT auf den Verlauf von Märkten.

Wenn so ein Ereignis, das nicht beweist und wachrüttelt, dann weiß ich nicht was noch passieren soll.

Wir haben deshalb gestern groß getrommelt und unser Geld heute auf Short gesetzt, "Put your Money were your mouth is!" sagen die Amerikaner. 4 Tage nach dem größten Angriff auf ein Ölfeld in der saudischen Geschichte.

Gestern habe ich noch im TV die sogenannten Experten gehört wie sie vor massiv steigenden Kursen warnten, aktuell hüllt man sich in ein verwundertes schweigen. Wie kann es sein, dass die Kurse jetzt plötzlich fallen wo sie doch eigentlich durch die Stratosphäre starten müssten???

Wir sind seit heute morgen wie folgt Short positioniert:

Wie Sie sehen können gehen wir noch von deutlich tieferen Kursen aus, also dem exakten Gegenteil so ziemlich jeder Meldung, die sie medial gerade über den Ölpreis lesen können. Wir werden alsbald einen Nachkauf zur Aufstockung unsere Short Position vornehmen und diesen in einer weiteren Kurznachricht per E-Mail verschicken.

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de