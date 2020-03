WTI ÖL - Im Rausch der Tiefe und noch nicht am Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":



WTI – Der Short in WTI ÖL sitzt mit einem Kursgewinn von fast +9.50% fest im Sattel und wir nehmen, wie heute Morgen in der Kurznachricht hierzu geschrieben, das Risiko aus dem Trade, in dem wir den Stopp auf den Einstieg nachziehen.

Unter $43.32 steht der Weg offen, um die Abwärtsbewegung direkt in Richtung $40 - $37 fortzusetzen. Das seit langem verfolgte Primärszenario in dem wir den Markt auf Notierungen unter $40 abverkaufen sehen, setzt sich somit weiter fort.

Wir werden die Short Position im Bereich von $40 und dann die Restposition bei 37-$38 Verkaufen und im Idealfall zwischen 18%-23% Kursgewinn einfahren. Dann wird es zu einer signifikanten Gegenbewegung kommen, in welcher wir Long Positionen in den Markt einstreuen werden.

Wenn man sich die massiven Turbulenzen im Aktienbereich anschaut, ist es aktuell richtiggehend angenehm den Ölmarkt zu handeln. Klare Verlaufsmuster mit Möglichkeiten sehr eng abzustoppen. Sobald wir die nächste Position eingehen verschicken wir eine Mail an unseren Verteiler mit allen Daten zum Einstieg!

Was ist jetzt zu tun? Abwarten und sich kostenlos anmelden in unserem Verteiler. Wenn Sie das tun, erhalten Sie zu allen 30 DAX Werten, wenn unsere Indikatoren Anschlagen eine Kurznachricht per Mail zugeschickt, mit allen relevanten Daten zum Einstieg sodass Sie dies nur noch selbst umsetzen müssen. Wir begleiten Sie dann konstant beim weiteren Positionsmanagement und bei Nachkäufen sowie anschließend beim richtigen Zeitpunkt zum Verkauf.