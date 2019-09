WTI ÖL - Nächster Trade wird Long!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

WTI – Die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzend, überschreitet WTI heute die entscheidende Marke bei $57.52 verlaufend. Zum einen rücken nun Notierungen im Bereich von $62 in der hinterlegten Primärerwartung in greifbare Nähe zu anderen reduziert sich die Wahrscheinlichkeit für das hinterlegte Alternativszenario auf 35%. Wir werden im morgigen Update den weiteren Verlauf detailliert im Chart hinterlegen und gehen hier nach wie vor primär von höheren Notierungen aus. Diese Analyse wird an alle Personen im Verteiler per E-Mail verschickt.

Zusammenfassend bereiten wir uns mit dem nächsten Rücksetzer darauf vor eine weitere Long Position im WTI ÖL zu hinterlegen. Die hat dann ein Potenzial von ca. 8-10 Dollar.

