WTI ÖL - Nächster Long Trade in Vorbereitung!

Zum Wochenbeginn gehen wir in WTI bekanntlich von einem kleineren Rücksetzer aus, bevor der Markt sich weiter in Richtung Norden durchsetzt. Nachdem die letzten Wochen bereits sehr profitabel mit kurzen Long Trades gehandelt wurden, werden wir diese Strategie weiter fortführen.

Unter $52.16 sollte der Markt jetzt jedoch nicht mehr abrutschen, um nicht die Fortsetzung der hinterlegten Aufwärtsbewegung zu gefährden.

Mit Abschluss der erwarteten Gegenbewegung werden wir in WTI einen Longeinstieg hinterlegen. Über $55.68 verlassen dann auch die letzten Bären den Markt und das hinterlegte Alternativszenario, dass wir aktuell noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% betiteln, kann vom Chart genommen werden.Übergeordnet bleibt wichtig, dass sich sämtlich Rücksetzer über $50.60 und letztlich $50 halten, um das imminente Aufwärtsszenario in Richtung $62 aufrecht zu erhalten.

Zusammengefasst, sehen wir WTI unmittelbar vor einer kleineren Gegenbewegung stehen, die wir für einen Longeinstieg nutzen werden und in deren Anschluss wir von höheren Notierungen im Bereich von $62 ausgehen. Das bedeutet wenn es soweit ist, verschicken wir per E-Mail eine Kurznachricht mit dem exakten Einstiegspunkt, Stopp und Kursziel für den nächsten Einstieg in WTI Öl und begleiten Sie dann mit täglichen Informationen zu unserer Position.

Trade: Long

Haltedauer: Ca. 1- 3 Wochen

Potenzial: ca. 12%-18% reiner Kursgewinn

