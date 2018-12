WTI ÖL - Millimeter vor dem Zielbereich!

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":



Der Markt läuft den Widerstand bei $48.13 an und wird von dort noch einmal zurück in Richtung des hinterlegten Tradingbereiches getrieben. Wir gehen hier auch weiterhin von einem Anlaufen des Bereiches von $45.00 - $41.30 aus, um Welle 1 in Rot abzuarbeiten.

Anschließend sehen wir WTI eine Gegenbewegung von $15 - $20 ausbauen, welche wir mit einem Long Trade maximal ausnutzen wollen.

Dies gesagt, bleiben wir bei der Primärerwartung, dass der Markt kurz davorsteht, ein Zwischentief zu hinterlegen und anschließend eine Aufwärtsbewegung anzustoßen. Über $49.41 sehen wir das Tief im Markt als hinterlegt und ein erstes deutliches Zeichen, dass die Bullen sich auf dem Weg in Richtung $60 befinden.



Sobald der Markt in unseren Zielbereich eintaucht werden wir die genauen Koordinaten für de Longtrade in unserem Verteiler bekannt geben. Nutzen auch Sie Deutschlands akkurateste WTI Öl Analyse und testen Sie uns kostenlos unter www.hkcmanagement.de

Unsere Performance in WTI 2014 bis 2018!

22 Zielbereiche wurden benannt.

17 Zielbereiche wurden exakt erreicht.

Alle 5 markanten Richtungsänderungen in den Jahren 2014 - 2017 wurden in unseren Zielbereichen vollzogen.



Trefferquote: 78%