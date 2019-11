WTI ÖL - Der Markt wird noch 50% fallen in 2020!

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Wir können der laufenden Entwicklung in WTI absolut nichts bullisches entnehmen und sehen den Markt im aktuellen Umfeld nach wie vor kurz vor einer Abwärtsbewegung stehen. Umso mürrischer stimmt uns der Stopp-Out zum Wochenschluss. Die Bullen schmeißen uns hier mit einer Punktlandung aus dem Markt und verweisen uns für den Moment auf die Seitenlinie.

Wir wollen hier aber noch einmal betonen, dass wir diesem Markt nicht zutrauen, aus dem aktuellen Umfeld heraus eine nachhaltige Aufwärtsbewegung auf den Weg zu bringen.

Wie auf dem Chart hinterlegt, sehen wir den Markt im Anschluss an einen finalen Abverkauf Welle B in Türkis in Richtung $50 - $45 wieder nach Norden abdrehen, um Welle 2 in Rot im Bereich von $70 abzuarbeiten.

Danach stehen dem Markt jedoch weitaus tiefere Bereiche bevor. So muss nach dem Abschluss von Welle 2 in Rot von einem erneuten Abverkauf ausgegangen werden, der den Markt in Richtung $30 treiben wird. Das mag sich für Sie vielleicht wie eine sehr gewagte Prognose anhören, wir dürfen jedoch erwähnen das solche rabiaten Korrekturen bereits 3 mal die letzten 15 Jahre vorgekommen sind und wir 2 dieser Korrekturen korrekt voraus berechnen konnten.

In WTI stehen somit zwei Einstiege bevor:

Zum einen der anstehende Short mit dem Abschluss von Welle b in Lila und zum anderen der Long-Einstieg aus dem Bereich von $50 - $45 heraus, der sich bereits mit Ende des Jahres ergeben könnte und sich über 2020 erstrecken wird. Dieser Aufwärtsbewegung stehen dann bekanntlich Notierungen im Bereich von $70 bevor. WTI bleibt mittelfristig somit in einer Abwärtsbewegung, deren korrektive Gestaltung sich in der aktuellen Seitwärtsbewegung mit ständigen Überlappungen deutlich hervorhebt. Wir werden sobald wir Konfirmation zum Einstieg haben, die genauen Daten zum Einstieg und den Future Kontrakt per E-Mail veschicken, damit Sie diese Trades mit uns umsetzen können.

