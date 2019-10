WTI ÖL - DER MARKT WIRD WEITER KOLLABIEREN!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Vor zwei Wochen am 17.09.2019 schrieb ich in meinem Artikel WTI ÖL / Saudi Arabien: Und jetzt bricht der Kurs doch ein!

Zitat:

"Während der Mainstream durch die Situation in Saudi-Arabien nun deutlich höhere Kurse erwartet gehen wir genau vom Gegenteil aus und bereiten uns auf die Etablierung von Short Positionen vor.

Heute morgen bereits haben wir an alle Anleger im Verteiler die exakten Koordinaten für den Short im WTI Öl verschickt welcher bereits jetzt knapp über 5% im reinen Kursgewinn steht, alles was Sie dafür tun mussten, war sich kostenlos anzumelden. Durch die komplette Medienlandschaft haben Sie es gestern und die Tage davor vernehmen können, die Märchengeschichten der Analysten, die von nun explodierenden Ölpreisen sprachen, ohne zu wissen welcher Psychologie Märkte folgen."



Vollständiger Artikel unter:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/11748194-wti-oel-saudi-arabien-bricht-kurs-ein

Ich fordere Sie auf den gesamten Artikel zu lesen. Bemessen Sie uns exakt nach unseren Angaben von damals.

Wir sind short gegangen 2 Handelstage nach dem verheerendsten Anschlag auf ein Ölfeld in der Geschichte Saudi-Arabiens. "Sie müssen doch geisteskrank sein in so einer Situation zu shorten!" wurde uns geschrieben.

Jetzt sind zwei Wochen vergangen, der Kurs ist entgegen sämtlicher Expertenmeinungen komplett eingestürzt und wir sitzen auf beträchtlichen Summen durch unsere Short Geschäfte im Ölmarkt.

Wir sind seit unserem in BLAU hinterlegten Tradingbereich bei 62.50$ Short im Markt:

Ich zitiere aus dem heutigen Update:

In WTI Öl setzt sich die Abwärtsbewegung weiter fort und der Markt dreht 30 Cent vor dem nächsten Ziel bei $50.60 wieder nach Norden ab. Diese Unterstützung stellt für das Szenario einer Gegenbewegung in Welle b in Lila in Richtung $58 bekanntlich die aller letzte Chance dar. Kommt es hier zu einem Unterschreiten, wird der Markt direkt in Richtung $45 durchgereicht. Wir bleiben mit unserer restlichen Shortposition im Markt investiert die aktuell mit +16.32% reinen Kursgewinn steht.

Der Markt könnte jetzt direkt durchbrechen, dann cashen wir ein und positionieren uns für einen Long Trade mit einem enormen Potenzial, oder die Gegenbewegung kommt und wir laden nochmals mit Short Positionen auf um unseren Gewinn weiter zu steigern.

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren?