WTI ÖL - Ist das der Start einer größeren Korrektur?

WTI Öl - Die Ölpreise geben am Donnerstag die anfänglichen Gewinne wieder größtenteils ab. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) hält sich zwar noch im Plus, zeigt sich nach dem zuvorigen Anstieg jedoch etwas angeschlagen.



Auch wenn sich die Lage am Ölmarkt in den vergangenen Wochen erheblich erholt hat, basieren diese mitunter größtenteils auf der Hoffnung, dass die Produktionskürzungen auf Seiten großer Förderländer wie Saudi-Arabien oder Russland auch über den Juli hinweg aufrecht erhalten bleiben. Hinzu kommt die Hoffnung auf eine anziehende Nachfrage im Zuge von Lockerungen der massiven Corona-Beschränkungen.

Wir gehen hier bekanntlich noch einmal von einem Rücksetzer zumindest bis in den Bereich von $25 aus, bevor der Markt sich nachhaltig in Richtung Norden durchsetzt.







Wir schreiben dazu im heutigen Update:Gestern schrieb ich noch davon das wir den Markt nicht shorten werden. Unseer Analyseteam sieht das anders und so werde ich die Agenda hier klar aufzeichnen.



Wir werden möglicherweise den WTI Öl Markt mit einem Potenzial von ca. 10 Dollar nach unten Shorten bevor wir einen Long Trade im Bereich der 25$ wahrnehmen um den Markt in seiner übergeordnet bullischen Bewegung auf die 50$ zu begleiten. Sobald unsere Indikatoren anschlagen, werden wir eine Kurznachricht mit allen Daten zum Einstieg per Mail verschicken.

