WTI ÖL - Es kommen Jahrhundertchancen auf uns zu!

Der niedrige Ölpreis, eigentlich eine gute Nachricht für die Wirtschaft, verstärkt derzeit die Sorgen vor einem wirtschaftlichen Niedergang wegen der Ausbreitung des Coronavirus. Wie bereits am Freitag im Trading Room geschrieben, befindet sich die globale Nachfrage im freien Fall.

Der IEA (International Energy Agency) zufolge könnte diese um bis zu 20 Millionen Barrels (159l) fallen, da aktuell ca. 3 Milliarden Menschen zuhause bleiben. Dies wäre der erste Rückgang in der Öl-Nachfrage seit 2009. Auch Öl-Riesen, wie Saudi Aramco, die eine zeitlang unantastbar schienen, leiden unter dem Preisverfall. Die erste Bilanz des Konzerns zeigt, bereits vor der Corona-Krise gingen die Einnahmen stark zurück. Zusammen mit dem fallenden Öl-Preis fällt die Aktie mittlerweile um 29% und oder umgerechnet 330 Milliarden an Börsenwert.

Mit dem Unterschreiten von $20.52 neutralisiert der Markt das Szenario eines direkten Ausbruchs in Richtung $38.00 und schaltet folglich den Bereich von $18.97 - $14.64 frei.

Wir gehen hier nun von einem Abschluss der Welle 3 in Rot aus und sehen den Markt im Alternativszenario sogar, mit einer Wahrscheinlichkeit von 30%, die gesamte Abwärtsbewegung abschließen.

Wir gehen somit in beiden Szenarien, nach dem Anlaufen des in blau hinterlegten Zielbereiches von einer deutlichen Aufwärtsbewegung aus und werden hier entsprechende Longpositionierungen hinterlegen.

Ich darf erwähnen das wir Kurse unter 20 Dollar das Barrel seit 9 Monaten auf dem Chart haben, wir für verrückt erklärt für diese Prognose!

Mit dem heutigen Tag sind diese Kurse nun endlich erreicht worden. Wer immer noch behauptet Elliott Wellen Theorie sei Kaffeesatzleserei, hat sich die eigene Demenz bereits bewiesen.

Zusammengefasst treiben die Bären den Markt im hinterlegten Alternativszenario noch einmal in Richtung Süden, nachdem diese den Widerstand bei $25.08 nicht überschritten haben. Im weiteren Verlauf gehen wir nun von einem Anlaufen des in Blau hinterlegten Zielbereiches aus, bevor wir anfangen werden Longpositionen zu hinterlegen.

