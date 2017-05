WTI - Noch keine Anzeichen für ein finales Tief!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":





Die Bullen konnten in der letzten Woche für eine deutliche Gegenbewegung sorgen und den Markt somit gerade noch vor einem direkten Anlaufen der $40 Marke bewahren. Aktuell sehen wir den Markt nach wie vor primär in Welle iv in Weiß und sehen noch keine Bestätigung, dass der Boden hier bereits abgearbeitet wurde. Solange es hier somit nicht zu einem Tagesschluss über $48.18 kommt, bleibt der Abwärtsdruck weiterhin erhalten.





Im Anschluss an den Abschluss von Welle iii in Gelb, sehen wir den Markt allerdings erst noch einmal bis in den Bereich der $50 zurücklaufen, bevor es hier weiter in Richtung tiefere Gefilde geht. Das Idealziel für Welle iv in Weiß, bleibt im Bereich der $47.49 Marke erhalten. Obwohl in diesem Jahr nun der erste Short Tradingbereich überschritten wurde hat die Trendrichtung absolut gestimmt. Wir werden nach Beendigung der aktuellen Korrektur einen weiteren long Trading Bereich etablieren. Nutzen Sie unsere Expertise. Mit 78% Treffergenauigkeit auf unsere Tradingbereiche liefern wir Ihnen Deutschlands akkurateste Rohstoff Analyse.









Unsere Performance in WTI 2014 bis 2017!22 Zielbereiche wurden benannt.17 Zielbereiche wurden exakt erreicht.Alle 5 markanten Richtungsänderungen in den Jahren 2014 - 2017 wurden in unseren Zielbereichen vollzogen.

Trefferquote: 78%



Wenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management KG