WTI - Nächster Tradingbereich getroffen!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":



Nach dem Anlaufen des in Gelb hinterlegten Zielbereiches, läuft WTI bereits heute deutlich in den Gewinn und im Tief die Unterstützung bei $67.91 an. Solange die Bären den Markt jetzt unter $71.10 halten, muss hier unbedingt mit eingeplant werden, dass dieser ein Hoch in Welle alt. 2 in Lila ausgebaut hat. In beiden Szenarien gehen wir bekanntlich von einer bevorstehenden Korrekturbewegung aus, die uns zumindest noch einmal in Richtung $66.28 - $63.64 treiben wird. Das heißt wir nehmen aus dem Short Trade ca. 5-8 Dollar mit.

Über $63.64 bleibt die Primärerwartung erhalten, dass WTI hier lediglich eine Gegenbewegung in Welle (ii) in Weiß ausbaut und anschließen in Richtung $80 vorstößt. Zusammengefasst liegt uns bereits mit dem heutigen Tag eine erste Bestätigung für ein hinterlegtes Zwischenhoch in WTI vor und somit auch der Auftakt für die erwartete Gegenbewegung. Wir werden hier noch einen Zielbereich hinterlegen, um mit dem Abschluss von Welle (ii) in Weiß einen Longeinstieg zu finden.

Um diesen zu erhalten nutzen auch Sie Deutschlands akkurateste WTI Analyse mit einer Trefferquote von 78% und testen Sie uns kostenlos unter: www.hkcmanagement.de



Unsere Performance in WTI 2014 bis 2017!





Trefferquote 78%

22 Zielbereiche wurden benannt

17 Zielbereiche wurden exakt erreicht

Alle 5 markanten Richtungsänderungen in den Jahren 2014 - 2017 wurden in unseren Zielbereichen vollzogen