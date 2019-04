WTI - Die Gegenbewegung nimmt Fahrt auf!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Seit dem Anlaufen der Unterstützung bei $63.00, fängt der Markt an sich in Welle (a) in Rot zu stabilisieren und baut die erwartete Gegenbewegung aus. Solange sich diese unter $66.60 hält, bleibt die Abwärtsbewegung intakt. Primär sehen wir WTI somit den Bereich von $61.46 - $59.51 anlaufen, bevor die laufende Abwärtsbewegung abgeschlossen ist. Wichtig bleibt, dass es in deren Verlauf zu keinem Zeitpunkt zu einem Unterschreiten von $57.80 kommt, um die übergeordnete Aufwärtsbewegung nach wie vor aufrecht zu erhalten. Das langfristige Bild betrachtend, sollte jedoch nicht vergessen werden, dass sich WTI auf ein deutliches Hoch zubewegt, in deren Anschluss wir von Kursen unter $40 ausgehen müssen.

