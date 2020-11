WTI Crude Oil: Mit Schwung in den Winter

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Die US-amerikanische Ölpreissorte Western Texas Intermediate (WTI) hat am Dienstag einen entscheidenden Schritt in Richtung frisches Kaufsignal vollzogen, zeitgleich als der US-Leitindex Dow Jones die Marke von 30.000 Punkten überwunden hatte. Beim WTI-Future deutet sich damit eine Fortsetzung der Preissteigerungen an, nachdem das Barometer über die letzten vier Monate seitwärts auskonsolidiert hatte.

Das letzte markante Verlaufshoch markierte WTI Anfang dieses Jahres bei 65,49 US-Dollar, aber bereits am vierten Tag dieses Jahres schwenkte der Öl-Future in einen Abwärtstrend ein und fiel bis Mitte April auf gerade einmal 6,47 US-Dollar zurück. Nur wenig später begann eine äußerst dynamische Aufwärtsbewegung zurück in den Bereich des 38,2 % Fibonacci-Rtracements sowie der Kursmarke von rund 43,00 US-Dollar. Seit August hat sich zwischen 33,85 und der oberen Begrenzung eine volatile Seitwärtsphase eingestellt, die erst im gestrigen Handel dynamisch auf der Oberseite aufgelöst worden ist. Damit deutet sich ein eindeutiges Folgekaufsignal an und kann jetzt für den Aufbau von frischen Long-Positionen herangezogen werden.

Investoren schöpfen Hoffnung

Gelingt es tatsächlich einen nachhaltigen Schlusskurs oberhalb von 43,00 US-Dollar zu etablieren, werden weitere Gewinne beim WTI-Future in Richtung von 48,05 US-Dollar, darüber an 50,00 US-Dollar sehr wahrscheinlich. Eine überschießenden Welle könnte sogar in den Bereich der Februarhochs bei 54,63 US-Dollar heranreichen, ehe wieder längere Gewinnmitnahmen und damit ein Pullback auftreten. Als Investmentvehikel kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ1BX8 zurückgegriffen werden, welches eine maximale Rendite von attraktiven 165 Prozent bereithält. Sollte sich noch in dieser Woche ein nachhaltiger Rückfall mindestens unter 40,30 US-Dollar bei WTI einstellen, müsste der Vorstoß vom Dienstag als klares Fehlsignal interpretiert werden und dürfte in einem ersten Schritt Abschläge auf 36,15 US-Dollar hervorrufen. Sollte diese Marke für keine nachhaltige Stabilisierung sorgen können, müssen weitere Abgaben auf 33,85 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.

WTI Light Sweet Crude Oil Future (Tageschart in USD) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 46,32 // 48,65 // 50,00 // 54,63 Unterstützungen: 43,00 // 40,96 // 39,53 // 36,15

Fazit

Solange die Kursmarke von 43,00 US-Dollar nicht wieder signifikant unterschritten wird, sind weitere Zugewinne an 50,00 und darüber maximal bis an 54,63 US-Dollar für WTI zu favorisieren. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN VQ1BX8 ergibt sich hierdurch ein Renditepotenzial von satten 165 Prozent, rechnerisch dürfte der Schein am Ende bei 13,20 Euronotieren. Erste Gewinnmitnahmen können erfolgen, sobald WTI bei 50,00 US-Dollar angelangt ist. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von zunächst 41,44 US-Dollar nicht überschreiten, da nach derartigen Ausbrüchen häufig Pullbackphasen zurück auf das Ausbruchsniveau erfolgen. Daraus ergibt sich ein möglicher Ausstiegskurs im Schein von 2,09 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: VQ1BX8

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,94 - 4,95 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 39,10 US-Dollar

Basiswert: WTI Light Sweet Crude Oil Future KO-Schwelle: 39,10 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 44,92 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 13,20 Euro Hebel: 7,6

Kurschance: + 165 Prozent Quelle: Vontobel

