WTI /Brent - Wann explodiert das Ölfass?

Die Ölpreise gaben zum Wochenschluss noch einmal etwas nach. Bis zum Schlusshandel hatten sich die Preise jedoch wieder etwas stabilisiert. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent $44.64. Der Preis für ein Fass der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) geht zu $41.60 in den Wochenschluss.

Der Preisrückgang folgte deutlichen Gewinnen im Verlauf der Woche. Seit Montag hat sich das US-Öl um mehr als vier Prozent verteuert. Am Mittwoch war die Notierung für amerikanisches Öl zeitweise bis auf 43.52 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit März. Preistreiber war vor allem ein unerwartet starker Rückgang der Ölreserven in den USA, was auf eine zunehmende Nachfrage schließen lässt.

Brent Öl

Zwar baut Brent nach dem Anlaufen des Widerstandes bei $46.41 ein erstes Zwischenhoch aus und befindet sich momentan noch in einer Gegenbewegung, hält sich zum Wochenschluss jedoch über der wichtigen Unterstützung bei $43.92 und letztlich $42.80. In unserer Primärerwartung gehen wir folglich mittelfristig von höheren Notierungen aus, in der wir den Markt den Bereich von $50 und höher anlaufen sehen. Wir bleiben somit bullisch in Brent und sehen den Rohstoff mittelfristig höhere Notierungen anlaufen.

Zusammengefasst gehen wir in Brent in der hinterlegten Primärerwartung von höheren Notierungen aus und sehen den Rohstoff den Bereich von $50 anlaufen. Wichtig ist nun, dass sich der Markt über $43.92 und letztlich über $42.80 hält, um die Aufwärtsbewegung weiter voranzutreiben.

West Texas Intermediate (WTI)

Die amerikanische Öl-Sorte West Texas Intermediate (WTI) baut momentan ebenfalls noch eine Gegenbewegung aus, weshalb wir hier auch noch nicht auf der Longseite positioniert sind. Wir schrieben hierzu im Daily-Market-Update vom 05.08.2020: „Wir werden auch hier schon bald auf der Longseite aufspringen und den Markt in Richtung $50 begleiten. Imminent gehen wir hier jedoch noch einmal von einer Gegenbewegung aus, die den Markt auf Notierungen im Bereich von $40.89 treiben wird, bevor die Bullen auch hier durchstarten.“ Zum Wochenschluss laufen die Bullen diesen Bereich an und schaffen es, sich über der Unterstützung zu stabilisieren.

Solange die Bullen sich hierüber stabilisieren, bleibt das hinterlegte Primärszenario bestehen, in dem wir den Rohstoff deutlich höhere Notierungen anlaufen sehen und werden im anstehenden Wochenverlauf auch hier auf der Longseite aufspringen.

