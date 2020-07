WTI /BRENT ÖL - Wir bereiten uns auf LONG Einstiege vor!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Zum ersten Mal seit Monaten nimmt die Zahl der Bohrinseln in den Vereinigten Staaten in der Woche bis zum 24. Juli im Vergleich zur Vorwoche um 1 auf 181 zu, wie aus der am Freitag veröffentlichten wöchentlichen Bohrinselzählung von Baker Hughes hervorging.

Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres sank die Zahl der Bohrinseln um 595 und liegt somit immer noch deutlich unter dem Stand von vor einem Jahr. Trotzdem sind wir positiv gestimmt auf den Ölpreis und bereiten uns auf LONG Positionen vor in WTI als auch im Brent Öl!

Brent Öl

Die Bullen in Brent sammeln in der vergangenen Woche noch einmal ihre Kräfte und treiben den Markt über den Widerstand bei $43.92 verlaufend. Dennoch wird der Rohstoff bereits bei $44.76 wieder nach Süden abgedrängt und schafft es nicht, sich im Wochenschluss über der entscheidenden Marke von $43.92 zu halten.

Auch wenn die Bullen nach dem Überschreiten des Widerstandes bei $43.92 noch nicht den Sieg davontragen konnten, haben wir hier den Finger am Abzug, was die Hinterlegung von Longpositionierungen angeht. Wie bereits im Daily-Market-Update geschildert, sollte der Rohstoff sich in der laufenden Gegenbewegung über $42.06 halten, um den Ausbruch nicht wieder zu neutralisieren.

Halten die Bullen diese Unterstützung, werden wir hier zeitnah auf der Longseite aufspringen und dazu exakte Einstiege mit Stopp und Kursziel an unseren Verteiler Verschicken. Wir handeln dabei den Brent Future Preis nicht den Spot Markt.

West Texas Intermediate (WTI)

Nachdem die Bullen den Markt in der zurückliegenden Woche nach mehreren Anläufen über $40.89 treiben konnten, schafft es der Rohstoff sich auch zum Wochenschluss über $40.89 zu halten. Folglich ist das Fundament gelegt für eine Fortsetzung der hinterlegten Aufwärtsbewegung, deren nächstes Ziel in Welle 3 in Grün im Bereich von $45 liegt. Hält sich WTI auch zum Wochenstart über $40.89, werden wir im weiteren Verlauf Longpositionierungen hinterlegen. Über $42.58 nimmt dann auch die Wahrscheinlichkeit des Alternativszenarios deutlich ab, das wir momentan noch mit 38% betiteln.

Nachdem die Lagerbestände erneut angestiegen sind, fällt auch der Preis für ein Barrel West Texas Intermediate wieder in den Bereich von $40.89. Wichtig ist nun, dass sich der Markt über $40.24 hält, um die bisherige Aufwärtsbewegung nicht wieder zu neutralisieren.

Zusammengefasst wird WTI zwar nach dem Befreiungsschlag über $40.82 bereits wieder bei $42.58 nach Süden abgedrängt, Solange diese Unterstützung gehalten werden kann, werden wir in den nächsten Tagen Longpositionierungen hinterlegen und den Markt in Richtung $50 begleiten.

