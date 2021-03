WTI/BRENT - Die Gegenbewegung marschiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Die Preise für Öl-Futures stiegen am Montag um mehr als 1%, nachdem das US-Repräsentantenhaus das Gesetz zur wirtschaftlichen Entlastung durch das Coronavirus im Wert von $1,9 Billionen verabschiedet hatte, was die Marktstimmung über die wirtschaftliche Erholung der größten Volkswirtschaft der Welt scheinbar positiv beeinflusste. Darüber hinaus wurde der Coronavirus-Impfstoff von Johnson & Johnson zum dritten Impfstoff, der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) eine Notfallzulassung erhielt.

Brent:

Nachdem der Brentkurs seine imminente Unterstützung bei $64.45 kurzzeitig unterschritten hat, erholte sich der Preis aber direkt wieder ein wenig. Noch scheint sich das britische Rohöl nicht so ganz damit abzufinden, dass es jetzt runter gehen muss. Wir erwarten primär, dass sich der Brentkurs nun weiter südlich bewegt und die Marke von $60.34 anläuft und idealerweise auch unterbietet. Diese von uns erwartete Abwärtsbewegung sollte sich bis zu der letzten Unterstützung von $57.40 ziehen, um dort die Welle 4 in grün abzuschließen und den Weg für weitere Aufwärtstrends ebnen.

Da wir den ganzen letzten Monat aber einen krassen Anstieg im Brent miterleben durften, müssen wir im nächsten Schritt nachhaltig unter $64.45 kommen, um die mit derzeit 35% Wahrscheinlichkeit ausgestattete Alternative zu neutralisieren.



Primär rechnen wir beim Brent mit einem Abstieg unter $60.34 und bis circa $57.40. Dazu muss der Kurs aber imminent erst mal unter $64.45 fallen.





Aktuell sind die folgenden Marken als Stopps für Longtrades relevant:

$64.45 (Imminent)

$60.34 (Kurzfristig)

$57.40 (Langfristig)

West Texas Intermediate (WTI)

Etwas weniger sportlich gibt sich das texanische WTI, welches sich zwar auch nach einem kurzen Abrutschen unter $61.62 wieder fing, aber nicht von einer imminenten Unterstützung geplagt wird, welche es unterbieten muss. Das bedeutet, dass wir hier schon grünes Licht für die Abwärtsbewegung haben und nur noch auf dessen Umsetzung warten. Das bedeutet, dass wir vorrangig erwarten, dass wir uns in Richtung von $57.27 bewegen und diese Marke dann auch unterschreiten. Auch hier befinden wir uns in der Welle 4 in grün und sollten diese entsprechend unserer Erwartung um die Marke von $53.93 beenden. Danach stehen wieder bullische Runs an! Anders als beim Brent räumen wir dem WTI nur eine 25%ige Chance für einen frühzeitigen bullischen Ausbruch oberhalb von $63.89 ein.



Unsere Primärerwartung sieht vor, dass sich der Preis für WTI weiter nach Süden bewegt und zwischen $57.27 und $53.93 die Bewegung abschließt. Vorher sollte der Kurs sich aber nicht mehr über $63.89 entwickeln.

