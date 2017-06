WTI mit 80-Prozent-Chance

Grenzen dicht, Hamsterkäufe in Katar – die Meldungen überschlugen sich zu Beginn der Woche. Bisher zeigte sich der Ölpreis unbeeindruckt von der diplomatischen Krise im mittleren Osten, doch mit zunehmender Dauer könnte die politische Krise in Katar wieder etwas mehr Bewegung in den Ölpreis bringen. Wir empfehlen weiter den Inlinerauf Brent sowie den Stay-High Optionsschein SC14X8 auf WTI. Fällt WTI bis Dezember nicht unter 41 US-Dollar wird der Schein mit 80 Prozent Rendite zurück bezahlt. Anleger, die kurz- bis mittelfristig von einem Preisrückgang ausgehen, schauen sich den Turbo Shortan. Passend auf der Gegenseite dazu haben wir den Turbo Longin unsere-Liste aufgenommen. Schauen wir uns auch die Analyse vonzur jüngsten Entwicklung des Ölpreises vor der Katar-Krise an.

Vorletzte Woche waren die Preise aus Ernüchterung über die OPEC-Beschlüsse zwischenzeitlich unter 51 US-Dollar bei der Sorte Brent bzw. auf gut 48 US-Dollar bei der US-Sorte WTI gefallen, ehe sie sich im Handelsverlauf stabilisieren konnten. Das Ölkartell hatte erwartungsgemäß eine Verlängerung der Förderbremse um neun Monate bis Ende des ersten Quartals 2018 beschlossen. Die an den Kürzungen beteiligten Nicht-OPEC-Länder, darunter insbesondere Russland, schließen sich dem an.

Dass die Ölpreise dennoch stark unter Druck gerieten, liegt nach Ansicht der Experten der Commerzbank an der gesteigerten Erwartungshaltung im Vorfeld der Sitzung. „Die Latte der Erwartungen lag letztlich so hoch, dass eine bloße Verlängerung des Status Quo um neun Monate für Enttäuschung sorgte“, kommentierte Analyst Eugen Weinberg.

Laut dem saudi-arabischen Energieminister Al-Falih wurde auch eine Verlängerung um zwölf Monate und die Möglichkeit einer stärkeren Produktionskürzung diskutiert. Die OPEC sei aber der Ansicht, dass die Lagerbestände bis Ende des Jahres auch mit den beschlossenen Maßnahmen auf den Fünf-Jahresdurchschnitt zurückkehren werden. Schätzungen der IEA zufolge dürften sich diese um 0,7 Mio. Barrel pro Tag abbauen. Der Trend gehe in die richtige Richtung, kommentierte LBBW-Rohstoffanalyst Frank Klumpp. Dennoch dürfte der fortgesetzte Markteingriff wohl kaum größere Preissprünge zur Folge haben, schließlich bleibe auch der Trend steigender US-Produktion weiter intakt.

Die spekulativen Finanzanleger haben im Vorfeld der OPEC-Sitzung massiv Netto-Long-Positionen aufgebaut. Diese stiegen in der Berichtswoche zum 23. Mai laut Commitment of Traders-Report bei WTI um 57.000 auf gut 172.000 Kontrakte. Einige dieser neuen Wetten auf steigende Preise dürften nach der OPEC-Sitzung wieder aufgelöst worden sein. Dies sollte die Preise in zusätzlich belastet haben.

Quelle: Vontobel / eigene Recherche