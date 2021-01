WO ENDET DER BITCOIN-HÖHENFLUG?

Der Bitcoin steigt und fällt, das liegt in seiner Natur. Die Schwankungen sind aber extrem. Die 40.000-Dollar-Marke hat er Anfang Januar geknackt, aber was ist auf Dauer möglich? Lohnt sich der Bitcoin überhaupt als Anlageobjekt? Ein Thema, über das die ntv-Moderatoren Raimund Brichta und Etienne Bell in dieser aktuellen Folge von „Brichta und Bell – Wirtschaft einfach und schnell“ sprechen.

