WIRD ER ES WIEDER TUN?

Die Börsenentwicklung hängt dieses Jahr entscheidend davon ab, ob der US-Notenbankchef einen alten Fehler wiederholen wird. Zuerst aber beginnt das Jahr gut, denn ihr könnt hier ein Fläschchen Schampus gewinnen.

Manchmal ist es sinnvoll zu warten. Ich zum Beispiel schreibe meine Börsenausblicke immer erst nach Silvester, wenn das exakte Vorjahresergebnis feststeht. Diesmal bin ich darüber besonders froh, denn am 5. Januar wurde etwas bekannt, das für die Börsen von großer Bedeutung werden könnte. Die US-Notenbank veröffentlichte das Protokoll ihrer Dezember-Sitzung, in dem dieser entscheidende Satz steht:

“Einige Teilnehmer wiesen auch darauf hin, dass es sinnvoll sein könnte, relativ bald nach Beginn der Anhebung des Leitzinses mit der Verringerung der Bilanzsumme der Federal Reserve zu beginnen.“

Versteckt ist dieser Satz in einer regelrechten Buchstabenwüste des Protokolls, das auf 14 Seiten mit 9.834 Wörtern eng beschriebenen ist. Was mir Anlass zu folgendem Suchrätsel gibt: Wer von euch den zitierten Satz im vollständigen englischen Originalwortlaut hier zuerst postet, bekommt ein Fläschchen Schampus zugeschickt, versprochen. Also: Auf die Suche, fertig, los!

Wer im Einzelnen bei dem Dezember-Treffen zu den genannten „einigen Teilnehmern“ gehörte, steht natürlich nicht im Protokoll. Somit wissen wir nicht, ob auch Notenbankchef Jerome Powell dabei war. Mit großer Wahrscheinlichkeit gehörte aber James Bullard dazu, der Präsident der Landeszentralbank von St. Louis. Denn Bullard legte tags darauf mit dem Statement nach, die Notenbank könnte bereits kurz nach der ersten Zinserhöhung mit der Bilanzverkleinerung beginnen. Und er setzte noch einen oben drauf: Möglicherweise werde die Notenbank zu ihrer Bilanzgröße vor der Pandemie zurückkehren oder dieses Volumen sogar unterbieten. Das war ganz starker Tobak.

Viele von euch werden sich jetzt fragen, warum eigentlich? Was schert mich die Bilanzsumme der Notenbank? Und warum sollte ausgerechnet sie wichtig sein für die Börsenentwicklung 2022? Solche Fragen sind verständlich, denn die Zusammenhänge sind äußerst komplex und für die wenigsten nachvollziehbar, selbst für viele Notenbanker nicht. Deshalb stehe ich auch ziemlich alleine da mit meiner Einschätzung, dass sich die aufgeblähten Notenbankbilanzen genauso wenig verkleinern lassen, wie sich ausgedrückte Zahnpasta nicht mehr in die Tube zurückquetschen lässt. Letzteres wird kein vernünftiger Mensch versuchen, ersteres wollen Notenbanker aber jetzt offenbar zum zweiten Mal probieren.

Mit seinem ersten Versuch in den Jahren 2018 und 2019 ist Jerome Powell kläglich gescheitert. Damals musste er die Schrumpfkur nicht nur beenden, sondern sie ins Gegenteil verkehren, also die Bilanz wieder aufblähen, und zwar schon bevor die Coronakrise kam. Sollte er es jetzt aufs Neue probieren – was noch nicht feststeht -, dürfte er damit wieder scheitern. Offen ist nur, wie lange es bis zur Umkehr dauern und wie weit die Schrumpfkur bis dahin gegangen sein wird. Beim letzten Mal hielt Powell jedenfalls mehr als ein Jahr lang durch.

Auf eines lege ich mich allerdings schon jetzt fest: Das von Herrn Bullard avisierte Ziel der Bilanzgröße vor der Pandemie wird niemals wieder erreicht werden. Denn dann wäre das Finanzsystem nach meiner Erwartung dem Kollaps nahe. Und dies wiederum wäre vermutlich nicht im Sinne Bullards

powered by stock-world.de