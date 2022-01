WELCHE BEDEUTUNG HAT DAS SABBATJAHR?

Ich nehme eine Anregung von Sandro auf und weise auf einen weiteren interessanten Indikator für dieses Börsenjahr hin. Animiert dazu hat mich der heutige Wellenreiter, der den Siebenjahreszyklus der „Sabbatjahre“ erwähnt. Das laufende Sabbatjahr dauert laut Wikipedia bis zum 25. September 2022. Der Hauptteil entfällt also auf dieses Jahr.

Daraufhin habe ich mir die zurückliegenden Sabbatjahre mal angeschaut: Sie fielen entweder schlecht aus, oder sie führten trotz holprigen Verlaufs zu „sanften Landungen“. Ein deutliches Plus in einem Sabbatjahr gab es für den S&P 500 zuletzt 1980. Aber selbst in jenem Jahr erlebte die Börse einen Einbruch im Frühjahr.

Fazit: Auch der Sabbatjahr-Indikator deutet auf einen unruhigen Verlauf hin. Stay tuned!

P.S.

Interessanter Nebenaspekt: Selbst das Crashjahr 1987, ebenfalls ein Sabbatjahr, endete mit einem kleinen Plus im S&P 500. Vom Jahresergebnis her wäre es also in die Kategorie „sanfte Landung“ einzustufen, in Sachen Verlauf mit Sicherheit nicht.