WARUM IST HOLZ SO TEUER?

Derzeit gibt es ein rätselhaftes Phänomen: In vielen Wäldern liegen riesige Halden gefällter Bäume herum. Gleichzeitig steigen die Holzpreise und es heißt, Holz sei knapp. Wie kann das sein? Und was hat das mit der Inflation zu tun, vor der die Finanzmärkte so große Angst haben? Darüber sprechen Bianca Thomas und Raimund Brichta in dieser neuen Folge von „Brichta und Bell – Wirtschaft einfach und schnell“.

