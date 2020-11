WALMART - Ein Superbulle im Dow Jones Index!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":





Walmart: WMT // ISIN: US9311421039

„Wenn mich die Leute gefragt haben, wie hat Walmart es geschafft?“, erzählte Sam Walton, der Gründer des weltgrößten Handelsunternehmens, „gab ich ihnen meist kurzangebunden zur Antwort: Freunde, wir wollten es erreichen und sind drangeblieben. Wenn ich dann noch eine einzige Sache benennen sollte, die mein Leben verändert hat, dann ist es die Leidenschaft zum Wettbewerb.“ Eine noch amerikanischere Antwort kann man kaum kriegen: Leidenschaft und Durchhaltevermögen prägen auch die Nachkommen der Einwanderergeneration. Und so ist die Familie Walton heute die reichste Familie der Welt mit einem Gesamtvermögen von 175 Milliarden US-Dollar.

Der Konzern selbst, entstanden aus einem Tante-Emma-Laden in der Kleinstadt Bentonville, ist das umsatzstärkste Unternehmen des Planeten und gleichzeitig der weltweit größte private Arbeitgeber. Walmart ist für uns ein weiteres Unternehmen aus dem Dow Jones Index das bereits jetzt und in 2021 einen bullischen Marathon laufen wird.

Primärszenario // 55%

Wie es diese kleine Abhandlung zeigt: Walmart ist das, was wir einen Superbullen nennen dürfen. Durchhaltevermögen schlägt sich eben auch im Aktienkurs nieder. Und so berechnen wir für unser erstes Szenario eine Wahrscheinlichkeit von 55%. Darin sehen wir jetzt einen kleinen Rücksetzer, der aber lediglich den Bullen als Startrampe dient. Wir haben Ihnen diesen markanten Punkt mit der Ziffer (2) markiert. Von da an zieht der Kurs erneut an. Fällt der Wert unter $154.10, werden sich Sam Waltons Worte wieder einmal bestätigen: „Freunde, wir wollten es erreichen und sind drangeblieben.“

Alternativszenario // 45%

Nicht viel anders ergibt sich in Szenario 2 mit der berechneten Wahrscheinlichkeit von 45%. Hier fällt die Korrektur etwas stärker aus, vor allem, wenn der Widerstand $137.37 dran glauben muss. Dann sind Kurswerte um die $130 drin, was uns die einmalige Gelegenheit bescheren kann, die Walmart-Aktie zu typischen Walmart-Preisen einzukaufen. Und die sind bekanntlich unverschämt günstig.

Wir bereiten uns in jedem Szenario auf einen weiteren Einstieg vor um unsere Position in Walmart aufzustocken die aktuell mit über 20% im Gewinn steht. Genaue Übersicht in der DOW30 Performance Tabelle.

