Voting-Insights: Ist die Twitter-Aktie jetzt ein Kauf?

Jede Woche stellen wir auf wikifolio.com eine neue Voting-Frage. Hier erklären Top-Trader ihre Beweggründe für das Auswählen einer der drei Antwortmöglichkeiten. Dieses Mal geht es um die Frage, welche Auswirkung Elon Musks Übernahmeversuch auf die Twitter-Aktie hat.

Quelle: pexels.com, Anna Nekrashevich Der Konflikt

Elon Musk, der seit März mit einem Anteil von über neun Prozent der größte Aktionär des Kurznachrichtendienst ist, hat ein öffentliches Übernahmeangebot an Twitter-Aktionäre gerichtete. Musk bietet 54,20 Dollar in bar je Twitter-Aktie. Das Twitter-Management möchte die Übernahme verhindern. Dafür hat das Unternehmen zuletzt eine Gegenmaßnahme erlassen, die es anderen Aktionäre ermöglicht zusätzlich Anteile günstig zukaufen, wenn ein Käufer die Marke von 15 Prozent überschreitet. Angesichts dieses Konflikts haben wir im aktuellen Voting danach gefragt, ob die Twitter-Aktie derzeit kaufenswert ist.

Top Trader Kai Knobloch (Halbprofi87) hält die Twitter-Aktie derzeit für kaufenswert: „Twitter ist meiner Ansicht nach eine sehr attraktive Kommunikationsplattform, die gerade in diesen Krisenzeiten wieder ihre Bedeutung für die Verbreitung von Informationen und Wissen gezeigt hat. Aus Aktionärssicht ist es dem Unternehmen leider bisher nicht gelungen, die Plattform hinreichend zu monetarisieren. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau ist die Aktie von Twitter dennoch interessant.“ Knobloch warnt jedoch vor einer kurzfristigen Spekulation: „Ein Einstieg sollte allerdings nicht nur aufgrund einer Übernahmespekulation erfolgen. Hier sind der kurzfristige Verlauf und das künftige Handeln von Elon Musk nur schwer prognostizierbar.“

Alexander Mittermeier (TechInvestor) würde aktuell vom Kauf der Twitter Aktie absehen: „Ein Teil der Übernahmefantasie ist bereits im Kurs eingepreist. Insgesamt denke ich, hat Twitter ein fundamentales Problem: Das Geschäftsmodell ist zum einen sehr werbelastig, zum anderen könnte das Nutzerwachstum weiter abebben, wenn der neue Firmenchef Parag Agrawal weiter auf Zensur setzt, um eine passende Umgebung für Werbetreibende zu schaffen. Die Zukunft ist meiner Meinung nach eine dezentrale Version von Twitter.“

Trader Richard Dobetsberger (Ritschy) glaubt nicht an den Erflog des Übernahmeversuchs und hält die Twitter-Aktie derzeit nicht für kaufenswert: „Langfristig sind aus meiner Sicht die emotionalen Schimpftiraden von Elon Musk irrelevant. Der Teslagründer hat schon mehrmals mit seinen skurrilen Auftritten für Kopfschütteln gesorgt. Die Liste der emotionalen Twitter Reaktionen ist lange. Für Twitter wird dieser Sturm am Ende vorbeiziehen, egal wie die Sache ausgeht. Mein Rat an Elon: ‚Schuster bleib bei deinen Leisten!‘“

