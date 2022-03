Voting-Insights: Folgen eines Gas-Lieferstopps für deutsche Aktien

Jede Woche stellen wir auf wikifolio.com eine neue Voting-Frage – entweder zum aktuellen Marktgeschehen, zu einer Aktie oder zu Auswirkungen politischer oder fiskaler Entscheidungen auf die Finanzmärkte. Hier erklären Top-Trader ihre Beweggründe für das Auswählen einer der drei Antwortmöglichkeiten. Dieses Mal geht es um die Frage, wie sich ein russischer Gas-Lieferstopp auf deutsche Aktien auswirken würde.

Quelle: pexels.com, Tara Winstead Droht der Lieferstopp?

Vor knapp einer Woche kündigte der Kreml an, Zahlungen für Gas von sogenannten „unfreundlichen Staaten“ nur noch in Rubel zu akzeptieren. Die G7-Staaten beriefen sich auf bestehende Verträge und lehnten die Forderung ab. Um sich auf das Mögliche ausbleiben von Gas-Lieferungen vorzubereiten rief der deutsche Wirtschaftsminister Habeck darauhfin die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus. Zuletzt soll Putin in einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz jedoch angekündigt haben, dass europäische Unternehmen ihre Rechnungen für russischen Gas entgegen den Ankündigungen weiterhin in Euro bezahlen können. Die Lage ist aktuell unübersichtlich, die Unsicherheit groß.

Für Investoren und Trader stellt sich naturgemäß die Frage, welche Folgen ein Lieferstopp für deutsche Aktien hätte. Wir haben darum im dieswöchigen Voting die wikifolio-Community nach ihrer Meinung gefragt und lassen hier zusätzlich einige Top-Trader zu Wort kommen.

Trader Richard Dobetsberger (ritschy) sieht einem möglichen Gas-Lieferstopp verhältnismäßig entspannt entgegen: „Für deutsche Aktien wäre das kein Weltuntergang, weil es durchaus einige mögliche Profiteure einer solchen Entwicklung gibt. Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien könnten dies sein. Generell gilt es im aktiven Management den Gesamtmarkt zu schlagen. Das Fallen eines Index oder einer Branche ist eine Chance für etwas Neues. Veränderung ist die einzige Konstante!“

Ähnlich sieht das Trader Kai Knobloch (Halbprofi87): „Ein Gas-Lieferstopp würde für die deutsche Wirtschaft sicher größere Einschränkungen nach sich ziehen und hätte schwer kalkulierbare Folgen. Allerdings wären nicht alle Branchen und Unternehmen gleichermaßen von einem Lieferstopp betroffen und daraus resultierende Beeinträchtigungen wären vor allem kurzfristiger Natur.“

Halbprofi87 DE000LS9DGG3

Zu einer anderen Einschätzung gelangt Trader Thomas Spier (TSTrading): „Fast die Hälfte der Importe von Erdgas in Deutschland kommen aus Russland. Aufgrund dieser hohen Abhängigkeit würde ein Lieferstopp Deutschland mit seiner stark industrielastigen Wirtschaft hart treffen und in eine Rezession stürzen. Die Industrie in Deutschland benötigt rund ein Viertel des gesamten Gasbedarfes und würde im Falle eines Lieferstopps wohl vor allen anderen, wie sozialen Einrichtungen und privaten Haushalten, vom Netz genommen werden.“

TSTrading DE000LS9SHP0

