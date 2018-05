Vossloh-Aktie: Rückzug von Leerverkäufer Numeric Investors LLC! Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "Vossloh":

Werdohl (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Numeric Investors LLC hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Vossloh AG reduziert:



Die Leerverkäufer von Numeric Investors LLC haben sich aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Bahntechnikkonzerns Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) etwas zurückgezogen.



Die Finanzprofis von Numeric Investors LLC mit Sitz in Boston, Massachusetts, USA, haben am 24.05.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,53% auf 0,49% der Aktien der Vossloh AG gesenkt.



Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Vossloh AG:



0,58% Algert Global LLC (02.05.2018)

0,49% Numeric Investors LLC (24.05.2018)









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 1,07% der Vossloh-Aktien.Xetra-Aktienkurs Vossloh-Aktie:41,45 EUR +0,61% (25.05.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Vossloh-Aktie:41,45 EUR 0,00% (28.05.2018, 08:04)ISIN Vossloh-Aktie:DE0007667107WKN Vossloh-Aktie:766710Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:VOSNasdaq OTC Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:VOSSFDie Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ist weltweit in den Märkten für Bahntechnik tätig. Kerngeschäft ist die Bahninfrastruktur. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules, Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Vossloh mit über 3.900 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 920 Mio. Euro. (28.05.2018/ac/a/nw)