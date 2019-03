Vorteil Kibaran: Deutschland und Tansania wollen enger kooperieren

Interessante Entwicklung in Tansania. Wie die australische Graphitgesellschaft Kibaran Resources (ASX KNL / WKN A1C8BX) mitteilt, hat das Kommunikationsbüro des Präsidenten in Dar es Salaam eine Mitteilung veröffentlicht, in der es heißt, dass die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und Tansanias Präsiden John Magufuli vor Kurzem Gespräche über die Möglichkeiten zur Ausweitung der wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder führten.

Eines der entscheidenden Ergebnisse dieser Gespräche war, dass beide Staaten bekräftigten, daran arbeiten zu wollen, ein Handels- und Investitionsklima zu schaffen, das dazu beitragen soll, eine bessere wechselseitige Beziehung zu schaffen, um die Möglichkeit zu unterstützen, dass Deutschland zur Industrialisierung von Tansania beiträgt.

Das sind gute Neuigkeiten für Kibaran, da das Unternehmen nicht nur sein EcoGraf-Verfahren zur Herstellung von hochreinem Kugelgraphit, das auch in Batterien verwendet werden kann, in Deutschland entwickelt hat und dort eine Pilotanlage betreibt, sondern auch, da Kibaran kurz vor einer Finanzierung seines Graphitprojekts Epanko in Tansania durch die deutsche KfW IPEX-Bank steht!

Hinzu kommt, dass es zuletzt in Tansania weitere, positiven Entwicklungen gab. Dazu gehörte, dass im Januar diesen Jahres Herr Doto Biteko zum neuen Minister für Mineralien ernannt wurde, der neue Investitionen in den Bergbausektor des Landes fördern soll. Zudem waren Herr Biteko und der Präsident Tansanias auf der Bergbaukonferenz Tansanias vor Ort, die ebenfalls im Januar stattfand.

Im Februar wurden dann neue Regularien festgesetzt, die die Anforderungen in Bezug auf lokale Besitzverhältnisse für Unternehmen und Finanzinstitute lockerten. Und im März veröffentlichte Barrick Gold (WKN 870450) die Bedingungen einer Vereinbarung mit der Regierung Tansanias, mit der der langwierige Disput um Acacia Mining (WKN A1CTRD) beigelegt werden soll.

Kibaran sieht die jüngsten Entwicklungen als positive Faktoren für die fortdauernden Gespräche mit potenziellen Kreditgebern und der Regierung Tansanias, um die verbleibenden regulatorischen Probleme zu lösen und sich die Kreditfinanzierung zu sichern, um mit dem Bau der Mine auf Epanko beginnen zu können.

Das wäre dann wohl der Durchbruch für das Unternehmen, da die abschließende Übereinkunft mit der Regierung von Tansania und anschließend die Minenfinanzierung für das Projekt wohl die Ereignisse sind, auf die die meisten Aktionäre warten. Wir werden für die Leser von GOLDINVEST.de am Ball bleiben.



