Vorsichtiges Aufatmen bei Lynas

Nachdem die Aktien des australischen Seltenerdproduzenten Lynas (WKN 871899) schon am Freitag mit einem Plus von knapp 10% schließen konnten, ging es heute abermals leicht aufwärts. Der Premierminister Malaysias hatte zuvor die Rolle von zwei bekennenden Lynas-Kritikern bei einer Überprüfung der Verarbeitungsanlage des Unternehmens in dem südostasiatischen Land heruntergespielt.

Sorgen, dass die neue Regierung Malaysias die sechs Jahre alte Anlage schließen lassen könnte, die einzige Aufbereitungsanlage für Seltene Erden außerhalb Chinas, hatten der Lynas-Aktie vergangenen Monat einen Kursverlust von fast 30% beschert.

Malaysias Premierminister Mahathir Mohamad hatte dann aber am vergangenen Freitag betont, dass das für die Überprüfung der Anlage verantwortliche Komitee nicht ausschließlich von Chairman Fuziah Salleh und Wong Tack geführt werde, die beide Lynas seit Langem kritisch gegenüberstehen. Es gebe schließlich noch andere Mitglieder des Komitees, die sich auch einbringen würden, so der Premier.

Auch ein Bericht der malaysischen Zeitung The Star zitierte am Freitag versöhnlichere Aussagen Fuziahs. Darin hieß es, man sei sich bewusst, dass Lynas und deren Angestellte bei der umwelttechnischen Prüfung der Anlagen wichtige Beteiligte seien. Zuvor hatte Fuzia erklärte, dass sich die Prüfung vor allem auf die Emissionen des radioaktiven Abfalls der Anlage konzentrieren werde.





