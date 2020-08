Vorsicht vor steigendem Optimismus!

Das erste Quartal brachte bereits Corona-bedingte Einbußen mit sich. Dies war soweit erwartet worden und führte am Aktienmarkt zu keiner wirklichen Überraschung. Auch für das zweite Quartal wurden schlechte Zahlen erwartet, welche aber die Werte des ersten Quartals deutlich (negativ) übertreffen sollten. Auch dies ist – bis auf wenige Tech-Werte – soweit ohne wirkliche Überraschungen eingetreten. Der Aktienmarkt ist dabei weiter und weiter angestiegen, so dass – infolge schlechter Ergebnisse – die fundamentalen Bewertungen als etwas zu hoch empfunden werden können. Damit stellt sich die Frage, wie es am Aktienmarkt weitergeht?Auch wenn der deutsche Aktienindex im August erneut ansteigen konnte, bewegt sich der DAX im Prinzip seit Juni in einer seitwärts gerichteten Tendenz. Auch die US-Märkte haben in den letzten Tagen etwas an Dynamik eingebüßt, womit sich die Frage stellt, ob man daraus ein Signal ablesen kann. Schließlich befinden wir uns im saisonal mit Abstand schlechtesten Jahresabschnitt, der sich von August bis Ende September erstreckt. In diesem Zeitraum gab es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die häufigsten Rücksetzer. Man darf also gespannt sein, ob sich der Aktienmarkt auch in diesem Jahr an dem gleichen Muster orientieren wird.Nach den sehr schlechten Zahlen zum zweiten Quartal gibt es bereits wieder freundlichere Ausblicke von dem einen oder anderen Unternehmen. Man lässt sich vereinzelt sogar dazu hinreißen, klare Prognosen abzugeben. Damit steigt auch die Freude der Anleger – trotz der mittlerweile stagnierenden Kurse. Wenn nun aber der Optimismus der Anleger nach und nach spürbare Formen annimmt, ist in der Regel die Zeit gekommen, an Gewinnmitnahmen zu denken. Vor allem vor dem Hintergrund der negativen Saisonalität bietet es sich an, sich nicht von der zunehmend freundlicheren Stimmung der Anleger anstecken zu lassen. Vielmehr sollte gerade in diesen Zeiten ganz besonders auf das Risiko geachtet werden. Das bedeutet: Stoppkurse überprüfen und eventuell auch den einen oder anderen (Teil-) Gewinn realisieren.Eine erfolgreiche Börsenwoche wünscht IhnenStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.