25. Mai 2021 - Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) wurden 2015 von allen Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen als universeller Aufruf zum Handeln verabschiedet. Ziel ist es, bis 2030 die Armut zu beenden, den Planeten zu schützen und sicherzustellen, dass alle Menschen in Frieden und Wohlstand leben. „Die SDGs bieten einen Rahmen, um nachhaltige Themen und Initiativen zu identifizieren, die helfen, die vielfältigen Herausforderungen der Nachhaltigkeit zu lösen, vor denen die Welt steht“, erklärt Miranda Beacham, Head of ESG - Equity and Multi-Asset Group bei Aegon Asset Management. „Damit Länder und Regierungen die SDG-Ziele erreichen können, brauchen sie die Unterstützung des Privatsektors.“ Beacham glaubt zwar, dass die SDGs ein nützliches Instrument sind, um nachhaltige Initiativen zu identifizieren, „aber sie sind nicht der beste Weg, um über die Auswirkungen von Nachhaltigkeit auf der Ebene des einzelnen Unternehmens nachzudenken. Vielmehr ist es das Wesen der Ziele, die Regierungen anzuspornen, politische Veränderungen vorzunehmen."

Im Folgenden wirft Beacham einen genaueren Blick auf die Probleme und Grenzen der SDGs, wenn es darum geht, diese Veränderungen herbeizuführen:

Frage 1: Welche Teile passen in das SDG-Puzzle?

„Betrachtet man die Dinge aus der Mikro-Perspektive, ist es bei der Analyse und Investition in Unternehmen einfach, bestimmte Investitionen einigen der Ziele zuzuordnen. Ein Elektroautohersteller zum Beispiel passt gut zu SDG 13 (Klimaschutz). Aber was ist mit dem anderen Ende der Wertschöpfungskette?“

„Ein Lithium-Bergbauunternehmen ist zum Beispiel ein wesentliches Puzzlestück bei der Herstellung von Elektroautos. Allerdings wird kein Screening-Tool von Drittanbietern diese Aktivität anrechnen, weil die direkten Auswirkungen des Unternehmens weniger günstig sind - aber kein Lithium-Bergbauunternehmen bedeutet kein Elektrofahrzeug! Das bedeutet, dass die SDGs zu einem ungenauen Werkzeug werden, um die Auswirkungen eines Portfolios von börsennotierten Aktien auf die Nachhaltigkeit zu beschreiben.“

Frage 2: Risiko der „Regenbogenwäsche“

„Ein weiteres Problem mit den SDGs ist, dass aus der Unternehmens- und Investitionsperspektive eine Menge Subjektivität im Spiel ist. Die Ziele wurden für staatliche Stellen geschrieben, und die beigefügten Zielvorgaben spiegeln dies wider. Wenn also ein Unternehmen behauptet, sich an den Zielen zu orientieren, sollte es sich auch an die Vorgaben halten. Einige dieser Ziele lassen sich zudem leichter auf den privaten Sektor übertragen als andere. Bei SDG 7 (Erschwingliche saubere Energie) zum Beispiel ist das Ziel eine bessere Infrastruktur für erneuerbare Energien, ein Thema, in das man leicht investieren kann. Im Gegensatz dazu gibt es bei SDG 3 (Gesundheit und Wohlbefinden) Zielvorgaben, die auf Faktoren wie der Kindersterblichkeit basieren, was sich nur schwer mit den Aktivitäten vieler Gesundheitsunternehmen in Einklang bringen lässt.“

„Die Tatsache, dass die Ziele für staatliche Stellen konzipiert wurden, hat Unternehmen nicht davon abgehalten, sich an SDG-Badges zu orientieren. Aber es gibt niemanden, der damit beauftragt ist, diese Abzeichen zu verifizieren und die besorgniserregend weit verbreitete Praxis der 'Regenbogenwäsche' anzuprangern. Dabei wird eine breite Palette von SDGs, viele davon eher schwach, mit einem Unternehmen verknüpft. Wir haben viele Beispiele von Unternehmen entdeckt, die lächerliche Behauptungen aufstellen, wie z. B. ein Tabakunternehmen, das behauptet, mit neun der SDGs übereinzustimmen, einschließlich Gesundheit und Wohlbefinden.“

Frage 3: SDG-Vorgabe begünstigt Large Caps

„Wir stellen außerdem fest, dass die Unternehmen, die diese Behauptungen aufstellen, in der Regel größer sind und über die Ressourcen verfügen, ihre Ausrichtung offen zu legen. Dies verstärkt unsere Besorgnis über die Tendenz der führenden Unternehmen der Industrieländer, die in den Systemen zur Quantifizierung nachhaltiger Investitionen so weit verbreitet ist.“

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die SDGs ein wertvolles Instrument zur Identifizierung von Themen und Initiativen für nachhaltige Investitionen sind. Aber sie haben erhebliche Grenzen, die Investoren kennen sollten. Wir haben unser eigenes Framework entwickelt, um Auswirkungen zweiter und dritter Ordnung zu identifizieren, wie z.B. den Beitrag von Lithium-Bergbauunternehmen zu sauberem Transport, was unserer Meinung nach ein besserer Weg ist, nachhaltige Unternehmen zu identifizieren. Ein solches Rahmenwerk erfordert eine sorgfältige Bottom-up-Analyse und die Bereitschaft, über die offensichtlichen Aspekte hinauszuschauen. Aber das ist es wert, denn es führt zu stärkeren und nachhaltigeren Portfolios.“

Über Aegon Asset Management

Aegon Asset Management besteht aus aktiven globalen Investoren. Unsere 380 Anlageexperten verwalten und betreuen ein Vermögen von 388 Mrd. € / 475 Mrd. USD / 348 Mrd. £ (Stand: 31. Dezember 2020) für einen weltweiten Kundenstamm bestehend aus Pensionsplänen, öffentlichen Fonds, Versicherungsgesellschaften, Banken, Vermögensverwaltern, Family Offices und Stiftungen.

Wir organisieren unsere Anlagekapazitäten rund um vier zielgerichtete Anlageplattformen, auf denen wir über umfangreiche Expertise in den einzelnen Anlageklassen verfügen: Fixed Income, Real Assets, Equities und Multi-Asset & Solutions. Jede Plattform umfasst engagierte Teams, die global organisiert sind und sich für die Maximierung ihrer Spezialgebiete einsetzen. Diese Plattformen werden von Teams unterstützt, die sich dem verantwortungsvollen Investieren und dem Multi-Management widmen.

Indem wir unsere Investmentteams global organisieren, arbeiten wir daran, unser Fachwissen und unsere Research-Ressourcen über regionale Grenzen hinweg nutzbar zu machen. Wir sind davon überzeugt, dass dies unser Performance-Potenzial steigert und zu besseren Anlageergebnissen für unsere Kunden beiträgt.

Über alle Plattformen hinweg teilen wir den Glauben an ein fundamentales, Research-getriebenes aktives Management, das durch ein effektives Risikomanagement und ein Bekenntnis zu verantwortungsvollem Investment untermauert wird. Unsere Investmentplattformen haben die Flexibilität, ihre Ressourcen und Prozesse so zu organisieren, dass sie am besten zu ihrem jeweiligen Schwerpunkt passen.

Wir sind ein globales Unternehmen: Unsere 1.200 Mitarbeiter sind in ganz Europa, Amerika und Asien tätig. Wir investieren global und betreuen unsere Kunden lokal.

Für weitere Informationen über Aegon Asset Management, siehe www.aegonam.com

This document is for use by professional journalists. Its content is written for use in retail and trade publications.

Past performance is not a guide to future returns. Outcomes, including the payment of income, are not guaranteed.

Opinions expressed represent our understanding of the current and historical positions of the market and are not an investment recommendation or advice. Any securities and related trading strategies referenced may or may not be held/used in any strategy/portfolio. Any Opinions and/or example trades/securities are only present for the purposes of promoting Aegon Asset Management’s investment management capabilities. Sources used, both internal and external, are deemed reliable by Aegon Asset Management at the time of writing.

All data is sourced to Aegon Asset Management unless otherwise stated. The document is accurate at the time of writing but is subject to change without notice. Data attributed to a third party (“3rd Party Data”) is proprietary to that third party and/or other suppliers (the “Data Owner”) and is used by Aegon Asset Management under licence. 3rd Party Data: (i) may not be copied or distributed; and (ii) is not warranted to be accurate, complete or timely. None of the Data Owner, Aegon Asset Management or any other person connected to, or from whom Aegon Asset Management sources, 3rd Party Data is liable for any losses or liabilities arising from use of 3rd Party Data.

This document is issued by Aegon Asset Management UK plc in the United Kingdom and is issued by Aegon Investment Management B.V. in the European Union and European Economic Area. Aegon Asset Management is a trading name of Aegon Investment Management B.V.

Aegon Asset Management UK plc is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Aegon Investment Management B.V. is authorised and regulated by the Netherlands Authority for the Financial Markets.