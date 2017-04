Vorsicht Fälscher!

Eines unserer wichtigsten Güter, die Lebensmittel, sind massiv von Fälschungen bedroht. Meist über das Internet finanziert der Verbraucher diesen Teil der organisierten Kriminalität

Nicht nur der technische Fortschritt in allen Bereichen, sondern auch medizinische Versorgung und das Vorhandensein von gesunden Lebensmitteln ist ein wichtiger Aspekt unseres Lebens. Nach Schätzungen stehen die Gewinne mit Lebensmittelbetrug inzwischen den Gewinnen aus dem Drogenhandel oder dem Menschenhandel in nichts mehr nach. Laut Helmut Tschiersky, Präsident des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, ist hier die organisierte Kriminalität am Werk.

So wurden gerade Fälschungen von Lebensmitteln im Wert von rund 230 Millionen Euro beschlagnahmt – quer durch alle Lebensmittelarten. Die Ernährung ist ein weltweites Thema – Verfügbarkeit und Qualität kommen nicht von ungefähr. Um die Weltbevölkerung ausreichend zu versorgen, was bisher leider nicht Realität ist, muss mit hochwertigen Düngemitteln gedüngt werden.

Neben Indien und China braucht besonders Brasilien extrem viel Phosphatdünger. Genau dort inmitten einer großen und zudem boomenden Landwirtschaftsregion arbeitet Aguia Resources daran in ein bis zwei Jahren den nötigen Dünger zu liefern. Bisher muss in dieser Region der Dünger importiert werden. Auf Aguias Phosphat-Liegenschaften kann günstig produziert werden, sie sind hochqualitativ und besitzen eine sehr gute Infrastruktur. Die Rio Grande-Projekte liegen im Süden Brasiliens und das Lucena Phosphatprojekt (rund 350 Quadratkilometer) befindet sich im Nordosten Brasiliens.

