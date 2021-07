Die Voraussetzungen für ertragreiche Jahre im amerikanischen Immobilienmarkt scheinen bestens zu sein

Es sei denn, die Pandemie bricht historische Muster



Die makroökonomischen Rahmenbedingungen für US-Immobilien könnten unserer Meinung nach kaum besser sein. Starkes Wirtschaftswachstum, niedrige Realrenditen und steigende Inflation sind die Zutaten für eine robuste Immobilienperformance. Für das Jahr 2021 wird für die US-Wirtschaft das stärkste Wachstum seit 1984 prognostiziert. 1) Wachstum bedeutet in der Regel mehr Arbeitsplätze und mehr Ausgaben, was sich traditionell in der Vermietung bzw. der Nachfrage von Wohn- und Gewerbeimmobilien niederschlägt. Gleichzeitig erhöhen niedrige Zinssätze die Attraktivität von Immobilienrenditen und drücken die Kosten für die Immobilienfinanzierung.







Dazu gesellt sich noch die Inflation. Historisch gesehen haben sich Immobilien gut als Absicherung gegen steigende Preise bewährt. Mieten reagieren in der Regel positiv auf Inflation, da steigende Erträge der Mieter die Mietnachfrage unterstützen, während höhere Baukosten das Angebot einschränken. Mit der Zeit nähern sich die Immobilienpreise den Wiederbeschaffungskosten an, die direkt an die Inflation gebunden sind. Die Inflation ist derzeit erhöht; ob dies nur vorübergehend oder dauerhaft ist, bleibt abzuwarten. Aber zumindest kurzfristig sollte sie den Immobilienmarkt unterstützen. Wie unser „Chart der Woche“ zeigt, zeichnet ein Modell, das auf diesen Makrofaktoren basiert, ein positives Bild für Immobilien, mit Renditen von mehr als 20 Prozent 2) für das Jahr 2021. Zu erwähnen ist, dass das Regressionsmodell3) statistisch signifikant ist und etwa die Hälfte der historischen Performance von Immobilien erklärt. Natürlich ist das Modell nicht perfekt: Es berücksichtigt weder Demografie, E-Commerce, Telearbeit und andere Faktoren, die die Anlageklasse beeinflussen können und die im Laufe der Pandemie strukturelle Veränderungen erfahren haben könnten. Ansonsten spricht das Modell für ein theoretisch starkes Immobilienjahr.







1) DWS and U.S. Bureau of Economic Analysis; Stand: Juni 2021.



2) NCREIF (Real Estate), Federal Reserve (Renditen), U.S. Bureau of Economic Analysis (Inflation), DWS (CIO Office Economic Assumptions); Stand: Juni 2021.



3) Es zeigt die Beziehung zwischen einer abhängigen und mehreren unabhängigen Variablen.





