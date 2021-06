Vonovia startet Übernahmeangebot

Der DAX zeigt sich zur Wochenmitte etwas schwächer bei rund 15.550 Punkten. Damit kann der deutsche Leitindex die guten Vorgaben mit neuen Allzeithochs an der Nasdaq nicht in Kursgewinne ummünzen. Im DAX liegt der Fokus derweil auf der Vonovia, die am Morgen den Deutsche Wohnen-Aktionären ihr Übernahmeangebot von rund 52 Euro je Anteilsschein unterbreitete. Die Deutsche Wohnen-Aktionäre haben von heute an vier Wochen Zeit, um dem Angebot zuzustimmen. Damit der Deal über die Bühne geht, muss die Zustimmungsrate bei mindestens 50% liegen.