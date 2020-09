Vonovia: Der nächste Ritterschlag

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Zur Wochenmitte konnte der Wohnimmobilien-Konzern – und gleichzeitiges DAX-Mitglied - Vonovia die nächsten Sektkorken knallen lassen. Denn die Deutsche Börse AG als Indexanbieter (über die konzerneigene Tochter STOXX Ltd.) hat Vonovia beim anstehenden Wechsel im EuroStoxx 50 als Neu-Mitglied ausgewählt. Die Aufnahme erfolgt per 21. September. Das Besondere: Vonovia ist dann die einzige Immobilienaktie im Index.Das allein dürfte schon für ordentliche Aufmerksamkeit sorgen. Aber natürlich ist die Aufnahme auch mit Blick auf die Benchmark-Funktion des EuroStoxx 50 für Fonds etc. nicht zu unterschätzen. Dass Vonovia aufgenommen wird, hat die Aktie ihrer bislang tadellosen Performance seit dem Corona-Crash im März zu verdanken. Diese geht inzwischen soweit, dass Vonovia am Mittwoch ein neues Allzeit-Hoch markieren konnte. Mit einem geschätzten KGV von gut 26 für die nächsten 12 Monate ist der Wert dabei sicher schon sportlich bewertet. Aber die Wachstumsaussichten sehen nach wie vor robust aus, trotz Corona auch schon in diesem Jahr.Fazit: Es wird sicher spannend werden, wie weit die neue Index-Mitgliedschaft die Aktie noch trägt. Wer dabei ist, sollte es auch bleiben, aber die Absicherung gegen mögliche größere Gewinnmitnahmen nicht vergessen.